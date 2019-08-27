«Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту пристыковался к МКС

08:19

Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом FEDOR в автоматическом режиме успешно причалил к Международной космической станции со второй попытки.

"Есть стыковка", - сказал диктор в российском Центре управления полетами.

Стыковка произошла за несколько минут до расчетного времени. В это время МКС пролетала над Китаем.

За процессом сближения и причаливанием корабля из главного зала управления Центра управления полетами следили руководители госкорпорации "Роскосмос", в том числе ее глава Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости.

После стыковки потребуется несколько часов на выравнивание давления между кораблем и станцией и проверку герметичности сцепки. Только после этого Центр управления полетами разрешит экипажу станции открыть люк в корабль. На МКС робот будет находиться до шестого сентября, а потом вернется на Землю.

