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«Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту пристыковался к МКС

08:19 27.08.2019
Фото: Роскосмос
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Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом FEDOR в автоматическом режиме успешно причалил к Международной космической станции со второй попытки.

"Есть стыковка", - сказал диктор в российском Центре управления полетами.

Стыковка произошла за несколько минут до расчетного времени. В это время МКС пролетала над Китаем.

За процессом сближения и причаливанием корабля из главного зала управления Центра управления полетами следили руководители госкорпорации "Роскосмос", в том числе ее глава Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости.

После стыковки потребуется несколько часов на выравнивание давления между кораблем и станцией и проверку герметичности сцепки. Только после этого Центр управления полетами разрешит экипажу станции открыть люк в корабль. На МКС робот будет находиться до шестого сентября, а потом вернется на Землю.
 

Темы: Космические исследования и открытия, Международная космическая станция
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Комментарии читателей
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27.08.2019, 18:41
Гость: *

"Пристыковался таки, бедолага" - это великое достижение ЕдРасов! Правда, злые языки утверждают, что первый беспилотный "Прогресс" пристыковался к орбитальной станции "Салют-6" еще аж в январе 1978 года, т.е. более четырех десятилетий тому назад, но разве можно им верить? Ведь доподлино известно, что "СССР ничего не производил, кроме галош"(с).
27.08.2019, 18:30
Гость: *

"Как раз в космосе аватары и могут быть очень полезны" - какие, нахрен, "аватары"?! Пересмотрели киношек ребятки... Повторю еще раз: даже на Земле андроиды нигде не применяются, хотя автоматы и манипуляторы применяются весьма широко. Не могут железяки тягаться с матушкой-природой, по определению не могут, => и платформа для "продолжением их рук в космосе"(с) должна быть иная, такая, какая уже многократно доказала свою эффективность на Земле. Докажет андроид свою эффективность на земле - отправляйте его на испытания в космос, а пока ничего лучше консольных устройств в плане "продолжением их рук"(с) не придумано. Т.е. банальная трата казенного бабла на никому не нужную игрушку.
27.08.2019, 16:49
Гость: Иван Иваныч

И уж он точно не просверлит дырку, как американская вредная баба, желающая поскорее вернуться домой.
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