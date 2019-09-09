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Минобороны рассекретило архивные документы о пакте Молотова - Риббентропа

10:45 9.09.2019
Фото с сайта pakt1939.mil.ru
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Министерство обороны России рассекретило архивные документы, связанные с пактом Молотова - Риббентропа, заключенным между СССР и Германией в 1939 году. 

В настоящее время на сайте Минобороны РФ открыт мультимедийный раздел, в котором опубликованы документы из фондов центрального архива военного ведомства «Хрупкий мир на пороге войны». Он был открыт к 80-летней годовщине подписания пакта.

«Публикуемые впервые материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны», - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что документы представлены не в хронологическом порядке, а в такой последовательности, которая позволит посетителям составить наиболее полную картину о событиях тех лет с самых первых строчек.

Темы: История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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09.09.2019, 12:33
Гость: Всё рассекречивают только дураки.

Англичан спроси почему они вопреки законам Британии, в очередной раз продлили секретность о полете Гесса.
09.09.2019, 12:32
Гость: Могу ошибаться...

...но читая и слушая все что говорилось и писалось в российских СМИ и комментарии власти по теме Пакта и начала Второй мировой, отношение к этим событиям во власти начинает меняться. Видимо учитывают отношение основной массы россиян которые 80% оценивают положительно деятельность Сталина.
Игнорировать этот факт власть не может, потому в комментариях уже нет таких слов как "преступный" и т.д. , а превалирует положительная оценка.
Осторожная, но все же больше положительная.
09.09.2019, 12:28
Гость: Неужели?

Надеюсь ты участвовал? Ты из тех фальсификаторов о ком Илюхин рассказывал?
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