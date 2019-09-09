Минобороны рассекретило архивные документы о пакте Молотова - Риббентропа

10:45

Министерство обороны России рассекретило архивные документы, связанные с пактом Молотова - Риббентропа, заключенным между СССР и Германией в 1939 году.

В настоящее время на сайте Минобороны РФ открыт мультимедийный раздел, в котором опубликованы документы из фондов центрального архива военного ведомства «Хрупкий мир на пороге войны». Он был открыт к 80-летней годовщине подписания пакта.

«Публикуемые впервые материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны», - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что документы представлены не в хронологическом порядке, а в такой последовательности, которая позволит посетителям составить наиболее полную картину о событиях тех лет с самых первых строчек.