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Почему email-рассылка нуждается в чек-листе и что она дает

12:43 16.09.2019

Обращение к электронному сервису email-рассылок даёт пользователям широкий спектр возможностей

Многим интернет-маркетологам знакома проблема, когда после массовой рассылки писем по электронной почте, в ответ начинают приходить сотни сообщений и звонков недовольных адресатов.

В большинстве случаев подобные недоразумения возникают в силу того, что на первый взгляд одинаковые письма отображаются почтовыми клиентами по-разному. Во избежание оплошностей, важно применять системный подход.

Рациональный email-маркетинг и чек-лист: что они собой представляют

С целью создания адаптивного письма, оснащённого привлекательным для пользователей оформлением, целесообразно использовать специальные сервисы. Наиболее выигрышно на фоне конкурирующих платформ представлен сервис email-маркетинга mail365.ru. Сайт обладает массой преимуществ:

  • удобство использования редактора для организации email-рассылки сообщений потенциальным клиентам;
  • оперативная доставка писем на все почтовые сервисы;
  • надежность сервиса и высокий уровень качества предоставляемых услуг.

Чек-лист важен, так как включает в себя сразу серию этапов. Письмо должно быть полностью подготовлено к рассылке. Изменения вносятся только в целях корректировки допущенных ошибок. Все используемые ссылки проходят предварительную проверку на работоспособность. Досконально выверяются указанные контактные данные. Выполняется диагностика вида письма в популярных мобильных и веб-клиентах.

О достоинствах сервиса email-рассылок говорить можно долго

Обращение к электронному сервису email-рассылок даёт пользователям широкий спектр возможностей. При использовании платформы mail365.ru/kb/ email-рассылка начинает стремительно приносить прибыль.

Заказчики могут не сомневаться в оперативности доставки сообщений с соответствующими доменными подписями. Крупные клиенты становятся обладателями отдельных IP-адресов. Руководителям компаний производств станет еще легче работать с контактами, содержащими десятки тысяч адресов.

При создании рассылки можно установить какие угодно значения в тело и тему письма, из тех, что имеются внутри информационной базы пользователей.

Коррекция сообщений выполняется при участии HTML и визуального редактора. Возможно использование готовых шаблонов. Письма отправляются согласно установленному интервалу, сервис предоставляет возможность оперативного обнаружения и исправления ошибок.

Темы: Технологии, Наука и техника
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