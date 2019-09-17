Ученые смоделировали последствия «ограниченного» ядерного конфликта между Россией и НАТО

17:50

Даже «локальное» использование ядерного оружия приведет к гибели почти 100 миллионов человек - к такому выводу пришли ученые, смоделировавшие обмен ударами между атомными державами



Стоп-кадр из видео в YouTube

В начале сентября с сайта Объединенного комитета начальников штабов американской армии в открытый доступ попала «Доктрина совместных ядерных операций». И хотя вскоре 60-страничный документ удалили, представители Федерации американских ученых (FAS) успели сохранить и распространить его.

Обнародованные планы действительно стоит знать: они включают сценарии не только глобального и всеобщего ядерного конфликта, но и локального использования атомного оружия в рамках «тактического» или «ограниченного регионального» применения.

Военные полагают, что подобные варианты вполне допустимы и не приведут к наиболее серьезным, апокалиптическим последствиям. Более того, в США не действует принцип «неприменения ядерного оружия первым», и в некоторых ситуациях «умеренное» использование полагается приемлемым. Некоторые из таких сценариев представлены в документе детально.

Исследователи Лаборатории науки и глобальной безопасности Принстонского университета смоделировали результаты развития одного из них.

Видеоролик, в котором ученые представили итоги этой работы, показывает вымышленный конфликт сил НАТО и России.

Согласно сценарию, стремясь ограничить возможности блока в Центральной и Восточной Европы, российская армия наносит ядерный удар по приграничным районам Германии и Польши. В ответ США применяет ядерное оружие по Калининградской области. По расчетам ученых, уже к этому моменту погибнет не менее 2,6 миллионов человек.

Однако обе стороны уже переступили черту и развязали себе руки в применении ядерного оружия. Удар 300 боеголовок парализует силы НАТО, в ответ по территории РФ отправляются сохранившиеся 180 боеголовок.

Согласно модели, смертность достигает уже 34,1 миллионов, и еще 57,4 миллионов человек погибнет от тяжелых поражений и ран.

Авторы работы подчеркивают, что «ограниченной» ядерная война не бывает, а потому следует усилить контроль за смертельным вооружением и продолжать борьбу за его полное уничтожение до того, как оно уничтожит нас.