Lockheed Martin получила от NASA контракт на 12 кораблей для полетов к Луне

14:53

Аппараты будут использоваться для пилотируемых полетов к Луне в рамках программы Artemis



Фото с сайта lockheedmartin.com

Компания Lockheed Martin получила от NASA контракт на постройку 6-12 космических кораблей Orion.

Аппараты будут использоваться для пилотируемых полетов к Луне в рамках программы Artemis, которая предусматривает высадку на спутник нашей планеты мужчины и женщины к 2024 году.

«Сегодня мы предоставили Lockheed Martin контракт на производственную линию, которая обеспечит 12 миссий», - заявил директор NASA Джеймс Брайденстайн.

По условиям контракта, стоимость двух аппаратов составит 1,9 миллиарда долларов, а еще трех - 2,7 миллиарда. Поставить минимум 6 или максимум 12 кораблей Lockheed Martin обязана до 30 сентября 2030 года, сообщает ТАСС.

Напомним, программу Artemis планируется реализовать в три этапа.

Сначала беспилотная версия Orion совершит облет вокруг спутника Земли и вернется обратно. После этого, ориентировочно в 2022 году, состоится облет Луны кораблем с экипажем на борту. В 2024 году планируется осуществить третий этап программы - высадку человека на поверхность Луны.

Orion представляет собой многоцелевой и частично многоразовый космический корабль. Его разработка ведется с середины 2000-х годов. Данный аппарат не планируется использовать для доставок экипажей и грузов на МКС, но при этом он должен стать ключевой составляющей миссий к Луне и Марсу.

Также Orion планируется использовать в качестве важного элемента Lunar Orbital Platform-Gateway - проекта по строительству многомодульной орбитальной станции на орбите Луны. В качестве носителя для корабля выступит сверхтяжелая ракета Space Launch System.