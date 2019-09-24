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Lockheed Martin получила от NASA контракт на 12 кораблей для полетов к Луне

14:53 24.09.2019

Аппараты будут использоваться для пилотируемых полетов к Луне в рамках программы Artemis


Фото с сайта lockheedmartin.com

Компания Lockheed Martin получила от NASA контракт на постройку 6-12 космических кораблей Orion.

Аппараты будут использоваться для пилотируемых полетов к Луне в рамках программы Artemis, которая предусматривает высадку на спутник нашей планеты мужчины и женщины к 2024 году.

«Сегодня мы предоставили Lockheed Martin контракт на производственную линию, которая обеспечит 12 миссий», - заявил директор NASA Джеймс Брайденстайн.

По условиям контракта, стоимость двух аппаратов составит 1,9 миллиарда долларов, а еще трех - 2,7 миллиарда. Поставить минимум 6 или максимум 12 кораблей Lockheed Martin обязана до 30 сентября 2030 года, сообщает ТАСС.

Напомним, программу Artemis планируется реализовать в три этапа.

Сначала беспилотная версия Orion совершит облет вокруг спутника Земли и вернется обратно. После этого, ориентировочно в 2022 году, состоится облет Луны кораблем с экипажем на борту. В 2024 году планируется осуществить третий этап программы - высадку человека на поверхность Луны.

Orion представляет собой многоцелевой и частично многоразовый космический корабль. Его разработка ведется с середины 2000-х годов. Данный аппарат не планируется использовать для доставок экипажей и грузов на МКС, но при этом он должен стать ключевой составляющей миссий к Луне и Марсу.

Также Orion планируется использовать в качестве важного элемента Lunar Orbital Platform-Gateway - проекта по строительству многомодульной орбитальной станции на орбите Луны. В качестве носителя для корабля выступит сверхтяжелая ракета Space Launch System.

Темы: Космические исследования и открытия, Космонавтика в мире, NASA
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Комментарии читателей
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24.09.2019, 18:25
Гость: фёдор

Просим не путать ,это не в России будут делать.
24.09.2019, 18:22
Гость: Владимир

1. На Луне никто из людей никогда не был и в ближайшие СТО ЛЕТ не будет. Начиная с высоты в 500 км и до 17.000 км Земной шар окружают радиационные пояса УБИЙСТВЕННЫЕ для всех теплокровных существ. Защититься от них сейчас можно только свинцовым поясом толщиной в один метр ! Пока не придумают более лёгкую защиту - летать выше 500 километров от Земли НЕЛЬЗЯ.
Да, мы хотели послать космонавтов на Луну - НО две черепахи с 18 по 21 сентября 1968 года облетели Луну на СОВЕТСКОМ "Зонде-5" и получили СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА дозы радиации - а для холоднокровных черепах - НЕ СМЕРТЕЛЬНЫЕ !
- Кстати, заодно мы УЗНАЛИ что настоящая лунная пыль - ТЁМНО - КОРИЧНЕВАЯ !
Естественно американцам обо всём этом не сообщили и:

На ВСЕХ американских "лунных" фотографиях (где цвета их флага - красный, белый и синий - передаются правильно) цвет якобы Луны - СЕРЫЙ ... !
Эта СЕРАЯ якобы "лунная" пыль - подделка.

2. КСТАТИ:
Эти американские дураки до 1981 года НЕ ЛЕТАЛИ В КОСМОС И НЕ ЗНАЛИ что даже после пары суток в невесомости - космонавт долгое время НЕ МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ... - и на кадрах кинохроники 24 июля 1969 года https://www.youtube.com/watch?v=8bpujUZO4vs (с 1:00:24 по 1:00:42) - эти, якобы покорители Луны, СРАЗУ после восьми суток невесомости (из которых они, якобы, были на Луне только 2 часа 31 минуту) - СПОКОЙНО РАСХАЖИВАЮТ И МАШУТ РУЧКАМИ ... !
Ха - Ха - Ха !
24.09.2019, 18:06
Гость: временному

не надо примерять воровской режим в России к другим странам Это у вас специалист по батутам может строить космодромы Как строят-хорошо известно
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