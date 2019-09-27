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Германия передаст РФ данные о полумиллионе советских военнопленных

07:16 27.09.2019
Фото с сайта wikipedia.org
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Германия передаст в Российский государственный военный архив электронные копии документов порядка 500 тысяч советских военнопленных времен Второй мировой войны, пишет газета "КоммерсантЪ".

Соответствующее соглашение, по данным издания, было подписано между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии. Передача документов произойдет в рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные".

В проекте участвуют министерство обороны РФ, корпорация ЭЛАР, Германский исторический институт в Москве, Федеральный архив и Немецкий союз по уходу за военными могилами.

Впоследствии из этих документов будет сформирован онлайн архив, в котором можно будет найти информацию о жизненном пути и месте смерти конкретного человека, введя его фамилию, имя, отчество, год и место рождения. Корпорация ЭЛАР выступит исполнителем работ по оцифровке документов и созданию поисковых баз данных. 

Темы: Россия, Германия, История Великой Отечественной войны, История Второй мировой войны, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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27.09.2019, 10:57
Гость: gvozd

а московские предатели 90х бросили архивы в бывших "республиках" - немцы все подчистую вывезли в берлин..
после чего все запросы надо теперь направлять в германию, которая Фильтрует ответы.. если не хочется подтверждать например наличие концлагерей в прибалтике - не отвечают.
27.09.2019, 10:47
Гость: Ну-ну

Блин, а раньше нельзя было это сделать?
27.09.2019, 10:35
Гость: Как?

Только сейчас передаст ??? А раньше-то почему не передавали? Сразу после войны почему не передали?
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