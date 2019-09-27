Германия передаст РФ данные о полумиллионе советских военнопленных

07:16

Германия передаст в Российский государственный военный архив электронные копии документов порядка 500 тысяч советских военнопленных времен Второй мировой войны, пишет газета "КоммерсантЪ".

Соответствующее соглашение, по данным издания, было подписано между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии. Передача документов произойдет в рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные".

В проекте участвуют министерство обороны РФ, корпорация ЭЛАР, Германский исторический институт в Москве, Федеральный архив и Немецкий союз по уходу за военными могилами.

Впоследствии из этих документов будет сформирован онлайн архив, в котором можно будет найти информацию о жизненном пути и месте смерти конкретного человека, введя его фамилию, имя, отчество, год и место рождения. Корпорация ЭЛАР выступит исполнителем работ по оцифровке документов и созданию поисковых баз данных.