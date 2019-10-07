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Первый полностью электрический самолет NASA готовится к испытаниям

16:05 7.10.2019

Первый в мире полностью электрический самолет X-57 Maxwell был недавно доставлен в принадлежащий NASA Летно-исследовательский центр имени Армстронга.


Фото с сайта nasa.gov

Данный самолет впервые был представлен летом 2016 года. Его первая модификация была выполнена на базе двухмоторника Tecnam P2006T и являлась гибридной. Доставленная для проведения испытний вторая модификация, имеет уже 12 электрических двигателей (аккумуляторы занимают свыше 70% объема самолета). 

Для набора скорости перед взлетом используются 2 больших двигателя, которые остались бензиновыми. Также самолет имеет измененную конструкцию фюзеляжа и крыльев.

После проведения наземных испытаний, должны состояться испытания систем рулевого управления и затем - летные испытания.

По словам представителей NASA, в настоящее время уже начались и первые испытания третьей и четвертой модификаций самолета.


Фото с сайта nasa.gov

В NASA считают, что X-57 станет образцом для производителей в изготовлении электрических самолетов. Конструкцией самолета планируется поделиться со всеми желающими компаниями. X-57 также может стать моделью для разработки законопроектов, которые будут регулировать различные параметры будущих электрических воздушных судов.

Темы: Наука и технологии, Технологии и решения, NASA
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Комментарии читателей
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07.10.2019, 17:23
Гость: Прорубь.Новосибирск

Самолет с 70% груза из батарей ,да еще и с пропеллером.А оленя- лучше.Похвалились бы аппаратом без электричества и без двигателей внутреннего сгорания.Да руки коротки до техники из"Воспоминание о будущем"
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