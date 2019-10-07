Первый полностью электрический самолет NASA готовится к испытаниям

16:05

Первый в мире полностью электрический самолет X-57 Maxwell был недавно доставлен в принадлежащий NASA Летно-исследовательский центр имени Армстронга.



Фото с сайта nasa.gov

Данный самолет впервые был представлен летом 2016 года. Его первая модификация была выполнена на базе двухмоторника Tecnam P2006T и являлась гибридной. Доставленная для проведения испытний вторая модификация, имеет уже 12 электрических двигателей (аккумуляторы занимают свыше 70% объема самолета).

Для набора скорости перед взлетом используются 2 больших двигателя, которые остались бензиновыми. Также самолет имеет измененную конструкцию фюзеляжа и крыльев.

После проведения наземных испытаний, должны состояться испытания систем рулевого управления и затем - летные испытания.

По словам представителей NASA, в настоящее время уже начались и первые испытания третьей и четвертой модификаций самолета.



Фото с сайта nasa.gov

В NASA считают, что X-57 станет образцом для производителей в изготовлении электрических самолетов. Конструкцией самолета планируется поделиться со всеми желающими компаниями. X-57 также может стать моделью для разработки законопроектов, которые будут регулировать различные параметры будущих электрических воздушных судов.