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Нобелевскую премию по физике присудили за открытие 1995 года

14:28 8.10.2019

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физике за 2019 год.

Согласно информации из Шведской королевской академии наук, обладателями самой престижной награды в научном сообществе стали канадец Джеймс Пиблз и швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело.

Они удостоены награды за исследования в области астрономии. Пиблз был отмечен за понимание эволюции вселенной и места Земли в космосе. Майор и Кело получат награду за открытие в 1995 году перовой экзопланеты - планеты, находящейся вне Солнечной системы. Данное небесное тело вращается вокруг звезды 51 Pegasi - звезды такого же типа, как и звезда в Солнечной системе.

Отмечается, что половину денежного приза получит Пиблз, а вторую половину поделят между собой швейцарские ученые.

Темы: Нобелевская премия и ее лауреаты
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Комментарии читателей
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08.10.2019, 18:37
Гость: XeX

Это да. Космология - это давно сказка для взрослых с "экзопланетами", "черными дырами", "темными материями", "кротовыми норами", "большими взрывами" и другими воображаемыми объектами и явлениями, не имеющими ничего общего с реальностью. Никаких строго научных доказательтсв существования вышеперечисленных объектов нет. Мракобесная иудо-масонская эйнштейновщина-хабловщина загаживает населению мозги почти 90 лет. И вот теперь трех математиков-фантастов (ошибочно названных "астрофизиками") вознаградили за труды.
08.10.2019, 15:31
Гость: Физик

Нобелевский комитет совершил коллективный суицид. Это ясно каждому _квалифицированному_ физику.

Кто должен был получить Нобеля по физике - понятно всем специалистам в физике - кроме политически ангажированных членов нобелевского комитета. Они, порой, просто ждут, когда самый достойный по своим делам (но не по гражданству и месту работы!) скончается.

Так уже было, не раз, в т.числе - с двумя итальянцами.

Один - сделавший минимум 3 цикла работ, достойных нобелевской премии - уехал в нежелательную страну (из желательных штатов): это Б.М.Понтекорво.

Другой - тоже итальянец - никуда из своей страны не уезжал, но его "научные внуки" работали в "желательной стране" и были из другой "желательной" страны. К тому же, его потенциальный конкурент (тоже из "желательной страны" в "самой желательной"), послабее, но достойный - мог бы и не дожить до следующего года... Так что внешне бодрому итальянцу стоило бы подождать премии - но.. (вот незадача!) после известия о том, кому премию дали, он вдруг взял и помер...

Так что из аббревиатуры (на английском) CKM (Cabibbo-Kobayashi-Maskawa) последние двое - нобелисты, а первый - с которого-то всё и началось и про которого второй и третий узнали из учебников, будучи студентами, - не заслужил премии... А термин-то - научный - три фамилии включает!
Можно вспомнить и другие примеры...
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