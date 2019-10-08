Нобелевскую премию по физике присудили за открытие 1995 года

14:28

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физике за 2019 год.

Согласно информации из Шведской королевской академии наук, обладателями самой престижной награды в научном сообществе стали канадец Джеймс Пиблз и швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело.

Они удостоены награды за исследования в области астрономии. Пиблз был отмечен за понимание эволюции вселенной и места Земли в космосе. Майор и Кело получат награду за открытие в 1995 году перовой экзопланеты - планеты, находящейся вне Солнечной системы. Данное небесное тело вращается вокруг звезды 51 Pegasi - звезды такого же типа, как и звезда в Солнечной системе.

Отмечается, что половину денежного приза получит Пиблз, а вторую половину поделят между собой швейцарские ученые.