«Чёрный вторник» 1994 года как закономерный результат «бананизации» страны

Четверть века прошло с того дня, когда россияне вкусили все прелести ельцинско-гайдаровского капитализма



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После того как Россия стала свободной и скинула оковы проклятого советского прошлого, её граждане тут же столкнулись с латиноамериканскими страстями вживую, а не только просматривая популярные в те годы телесериалы.

Вчерашняя вторая экономика мира, блестяще уничтоженная зондеркомандой «прорабов перестройки», словно по мановению волшебной палочки и усилиями ельцинско-гайдаровских «реформаторов» уверенно свернула не на широкий и играющий огнями шикарный проспект европейско-американского капитализма, а на раздолбанную, плохо освещенную грунтовку латиноамериканско-африканского не пойми чего. Со всеми прелестями последнего, что позволяет некоторые страны, свернувшие на ту же грунтовку, что и Россия, презрительно именовать «банановыми республиками».

Отличительные признаки таких стран - это: галопирующая инфляция, падение промышленного производства, безработица, ежедневный рост цен, зашкаливающий криминал и, конечно же, не менее зашкаливающая коррупция.

Фактически «бананизация» страны предусматривает лишь внешние признаки государственности, а на деле это всего лишь огороженная территория, где законы практически не работают, всё решается «по понятиям», ни о каких свободах речи нет и быть не может, а человек, по сути, никто и ничто, а жизнь его не стоит даже гроша.

Всё это было – и даже с перебором – в ельцинско-гайдаровской России.

Шоковые «реформы» сломали жизнь едва ли не всему населению страны, все накопления были этими же «реформами» сожраны, народ обнищал, опустился, отчаялся, а все попытки выживать заканчивались неизменными затрещинами, что щедро отвешивала жизнь в России в «святые девяностые».

Молодое поколение гибло в бандитских разборках или на бессмысленной кавказской войне, огромная часть спивалась и умирала от наркотиков, в результате чего страна годы спустя предсказуемо оказалась в демографической яме.

Люди постарше выживали кто как мог: специалисты с высшим образованием торговали на рынках или переквалифицировались в «челноков», офицеры подрабатывали грузчиками или шли в криминал, махровым цветом цвела проституция, пассионарии, особенно с хорошим образованием, бежали из страны в огромных количествах искать счастья за кордоном.

В общем, всю Россию накрыл такой девятый вал «бананизации», что только диву даешься, как же удалось пережить все эти «святые» девяностые?

И вот ко всем этим прелестям ельцинские великие «экономисты-реформаторы» решили добавить ещё один – перманентное измывательство над национальной валютой.

Если кто забыл, то несчастный рубль пинали все девяностые годы, и чего он только, несчастный, не пережил. И в 1993 году его пинали, и в 1994 и в 1995, а в 1998 так вообще превратили в подобие туалетной бумаги.

Но первый шок всероссийского масштаба случился именно 11 октября 1994 года. В тот день на торгах Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ) рубль получил такой нокаутирующий удар, от которого едва не упала вся страна. Если в начале торгов за доллар давали 3081 рубля, то к концу – 3962 руб.

Так и вспоминается бессмертная фраза Салтыкова-Щедрина: «Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду».

11 октября 1994 года в морду получила вся страна. За исключением группки веселых и ушлых граждан, которые этот «черный вторник» и устроили. А о том, что он был вызван искусственно, а не само по себе «ветром надуло», говорит тот факт, что уже 14 октября за доллар давали 2994 рубля. То есть почти всё вернулось на круги своя. Вернее, всё, да не всё.

Скакнувшие цены в магазинах никто особо снижать не спешил, потому что после «черного вторника» доверие народа к ельцинским управленцам было очень сильно подорвано. Если не окончательно. А как оно могло быть не подорвано, когда эти господа за два года обчистили карманы во второй раз?



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В те годы, за подобные «косяки» ещё было принято строго спрашивать. Вернее, делать вид, что спрашивается строго. Была создана комиссия, которая истинных виновников «черного вторника», разумеется, не нашла, а стрелочниками были назначены глава Центробанка Виктор Геращенко и министр финансов Сергей Дубинин. Грозно вращая глазами, Ельцин во всеуслышание объявил об их отставке, как будто это что-то решало и могло хоть как-то укрепить несчастный рубль.

Правда, после «черного вторника» был усилен контроль за обращением валюты и над безналичными валютными операциями, но подобные меры могли бы сработать в США или Европе, но не в странах, подвергшихся тотальной «бананизации». Когда годами с десятков банковских счетов полноводными реками текут рублевые и долларовые реки, вливаясь в бездонное озеро под названием республика Ичкерия, а по ним ещё плывут бумажные кораблики фальшивых авизовок, а потом гарант Конституции начинает с ней войну, то не надо быть слишком умным, чтобы понять, что все принимаемые меры были так же действенны и эффективны, как мертвому припарки.

Даже в банковской сфере гитлеровской Германии за полгода до её разгрома, порядка, наверняка, и то было больше, чем в банковской сфере России девяностых годов. Что подтвердил сам Ельцин, наивно удивляясь, куда же деваются выделяемые на восстановление Чечни деньги.

«Куда остальные деньги ушли? Черт его знает» – эта фраза могла бы стать таким же хитом, как «Денег нет, но вы держитесь». А ведь ухнувшие в чеченскую прорву бюджетные миллиарды были лишь одним из многочисленных эпизодов, характеризующих тотальный, запредельный бардак бананового царства царя Бориса.

Но это будет позже, а 11 октября 1994 года была проведена своеобразная «разведка боем», позволившая неким ушлым гражданам провернуть выдающуюся спецоперацию по отъему весьма значительных сумм едва ли не у каждого россиянина. Причем сделали они это дважды в течение трех дней: сначала уронили рубль, и все кинулись скупать валюту, а затем опять поставили рубль на место, оставив скупщиков валюты в дураках и без денег.

Нет, напрасно некоторые утверждают, что Россией в те годы правили дураки, погонявшие идиотами. Где-то наверху или около того, не высовываясь из тени, хитромудрые схемы придумывали очень и очень неглупые люди. Причем такие схемы, благодаря которым Россия вошла в историю мирового финансового надувания и мошенничества едва ли не безоговорочным лидером девяностых годов.

Даже опереточные латиноамериканские диктаторы и их африканские братья по разуму померкли на фоне ельцинских или околоельцинских кидал-напёрсточников.

Почему околоельцинских? Да потому, что обычным биржевым спекулянтам никто бы не позволил проворачивать такие «кидки» в масштабе всей страны. К тому же «чёрный вторник» активно обсуждался Советом Безопасности РФ и уж с его-то возможностями виновников этого искусственного финансового землетрясения вычисли бы моментально, но всё ограничилось только потерей своих теплых кресел Геращенко и Дубининым.

Видимо, «разведка боем» 11 октября 1994 года была признана успешной, и рубль сначала неплохо тряхнуло в августе 1995 года, а затем рванул памятный дефолт августа 1998 года, который фактически подвел итоговую черту под ельцинскими «реформами», которые превратили Россию не в процветающую капиталистическую страну, а в обанкротившуюся территорию третьего мира.

Несмотря на все свои колоссальные природные ресурсы и все ещё мощную промышленность, Россия в 1998 году оказалась в тёплой компании деградирующих латиноамерканских и африканских bananarepublics.

Казалось бы, «черный вторник», дефолт и прочие ужасы девяностых навсегда остались в прошлом, ведь Россия уже не та, что при Ельцине. Однако не будем забывать о «черном вторнике» 16 декабря 2014 года, когда рубль опять сильно просел по отношению к другим валютам. Вот и получается, Ельцина давно уже нет, а рубль всё так же получает затрещины, звон от которых идет по всей стране. И где гарантия того, что через месяц, полгода или год рубль опять не окажется в нокдауне?