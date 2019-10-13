10 способов для защиты от мошенников в интернете в 2019 году

18:19

От их действий ежегодно страдают миллионы человек

Коварные люди поджидают вас на каждом углу. Кто они? Аферисты интернета, которых следует остерегаться всем. Каким образом это сделать, отвечает данная статья.

1. "С кем имею честь?". Технологии в интернете настолько позволяют себя замаскировать, что понять, кто перед вами находится довольно трудно. Найдите телефон продавца и физический адрес, чтобы почитать о нём отзывы других людей. Если имеется много негативных сведений, подумайте: стоит ли рисковать?

2. Отправить деньги через интернет схоже с отправкой наличных. Мошенникам свойственно склонять перевести им деньги, в особенности за рубеж, ведь проследить данный процесс вы не сможете. Незнакомцы могут утверждать, что они являются вашими друзьями или родственниками. В социальных сетях этот метод часто распространён.

3. Не отправляйте деньги на якобы благотворительный фонд. Жулики могут возникнуть ниоткуда, поэтому стоит убедиться, что организация широко известная.

4. Регулярно проверяйте отчёты о счетах. Аферисты могут украсть информацию, совершая криминальные преступления от чужого имени. Всегда следите за банковскими счетами, отчётами, кредитными картами. Если обнаружите нечто подозрительное, немедленно свяжитесь со своим банком.

5. Инвестирования ничего не гарантируют. Когда кто-то обещает высокоприбыльную инвестицию, следует воздержаться от этого, так как всё может быть обманом. Мошенники будут настаивать на немедленном вложении денег, гарантируя вам высокие доходы, обещая низкий финансовый риск, требуя от вас переслать им свои средства.

6. Не сообщайте данные о своих картах: номер, трехзначный код, имя и фамилию. Информация с паспорта также может быть украдена жуликами, если вы укажете её.

7. Не реагируйте на уведомления о выигрышах. Они - ловушка мошенников, требующих, чтобы вы заплатили налог за это. Обманщики исчезнут, как только вы переведете нужную сумму денег.

8. Лёгкий заработок в интернете. Аферист требует за него предоплату. Получив её, он тут же уходит из поля вашего зрения.

9. Не переходите по ссылкам, возникшим внезапно. В этом случае вас могут подписать на какие-нибудь новости или анекдоты, и вы заплатите мошенникам приличную сумму денег.

10. Не скачивайте файлы, приложения с подозрительных сайтов. Это приведёт к установке вирусной программы на компьютере, с которого будет похищаться любая важная информация. Защитите себя специальной антивирусной программой.

Если вы всё-таки оказались жертвой мошенников в интернете, воспользуйтесь услугами в государственных учреждениях, как можно скорее напишите заявление в полицию, чем быстрее вы это сделаете - тем больше шанс, что сможете вернуть свои сбережения.

Также одним из популярных видов мошенничества стали "ставки на спорт", здесь полное раздолье для недобросовестных граждан. Если вы уж и решили заняться этим рискованным видом развлечения (да-да, именно развлечения, никогда не рассматривайте ставки как способ заработка, если кто-то уверяет, что знает "секретную стратегию" или владеет данными о "договорном матче", то это с 99% вероятностью обман), то следуйте нескольким простым правилам:

1. Всегда читайте отзывы на независимых площадках.

2. Никогда не ставьте то, что не готовы потерять

3. Никогда, как уже упоминалось ранее, не относитесь к азартным играм как к возможности "заработать"

4. Не вносите деньги в зарубежные, малоизвестные компании

Следуя вышеперечисленным правилам, вас трудно будет обмануть. Берегите себя и свои средства!

