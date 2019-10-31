Оборудование и услуги для нефтегазового и нефтехимического комплекса

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Оборудование для нефтехимической и нефтегазовой отрасли относятся к одним из наиболее сложных, требовательных к безопасности и технологичности

Поэтому к поставщикам техники, резервуаров для хранения, выдачи газов и жидкостей предъявляются чрезвычайно жесткие требования. Чтобы выполнить их, нужны масштабные ресурсы: производственные, трудовые, научные. Ими в полной мере обладает компания Салюс.

Созданная в 2013 году организация проектирует и выпускает подземные и наземные резервуары, металлические емкости и аппараты для хранения химических и нефтехимических продуктов. Производство компании расположено в Екатеринбурге и отвечает всем действующим требованиям ГОСТ, ТУ и прочих нормативно-технических документов.

К услугам ООО Салюс прибегают крупнейшие предприятия отрасли — АО «НК Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Новатэк», ПАО «Татнефть» и другие системообразующие компании. Высочайший уровень технического оснащения и размеры станочного парка позволяют предлагать Заказчикам точные, индивидуализированные решения и комплексные услуги.

Комплексное решение задач по хранению и выдаче нефте- и газопродуктов

ООО Салюс полностью берет на себя обеспечение Заказчика емкостями и оборудованием для хранения и выдачи жидких и газовых сред. Среди услуг компании:

проектирование изделий в сотрудничестве с крупными проектными и научно-техническими организациями;

производство газового и нефтехимического оборудования;

поставка, шефмонтаж, строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

сервис, ремонт поставленного оборудования, техобслуживание АСУ ТП и полевого КИПиА.

Компания Салюс производит блоки подготовки газа 3-300 000 нм3/час, а также сепарационное, реакторное, емкостное оборудование. Среди выпускаемой продукции — открытые и закрытые факельные системы, путевые подогреватели, печи разных серий. Для нефтехимической отрасли предлагаются теплообменники, абсорберы, стабилизаторы, колонное и прочее оборудование.

Стратегия реализации проектов предполагает проектирование в соответствии с российской и зарубежной документацией — ГОСТ, ПБ и СНиП, ASME, API, EN. Также учитываются стандарты ТУ и процедуры, применяемые Лицензиаром. Над каждым проектом трудится команда подрядчиков, сервисных служб, а вся информация о ходе работ на 100% открыта для Заказчика.

Передовые мощности для проектирования и производства

Чтобы предлагать Заказчику лучшие, передовые решения, ООО Салюс использует весь спектр цеховых мощностей и привлекает к работе специалистов с более чем двадцатилетним опытом работы на нефтяных и газовых объектах. Квалификация линейного, инженерно-технического, управленческого и административного персонала безупречна.

На производстве установлены станки для плазменной и термической резки, трубонарезное, листогибочное и ленточное оборудование, пресс-ножницы и прочие устройства. В цехах ООО Салюс предусмотрены участки:

заготовки и обработки металлопроката;

сборки и сварки — оборудование и специалисты отвечают требованиям НАКС;

сварки, резки и сборки факелов;

покраски и обработки;

упаковки, опломбирования и отгрузки продукции.

На предприятии предусмотрен входной контроль качества, изоляция брака и приемка ОТК. Комплексность подхода, широта технических и научных возможностей позволяют учитывать все потребности, интересы Заказчика и работать на долгосрочную перспективу.