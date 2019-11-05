Разработана технология идентификации личности по «биоакустическому профилю»

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Разработчики утверждают, что на текущий момент точность идентификации составляет 97%



Фото: Joo Yong Sim, ETRI

Южнокорейские разработчики из Научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций (ETRI) в качестве нового способа идентификации личности предложили использовать «биоакустический профиль» человека.

Как известно, каждый акустический сигнал имеет уникальные характеристики, которые, помимо прочего, определяются особенностями среды, через которую проходит звуковая волна. Человеческое тело здесь не является исключением, а профиль волны зависит от различных особенностей организма, а также от соотношения и размеров тканей.

В настоящее время ученые уже создали прототип, который при помощи вибрирующего элемента создает акустический сигнал, сообщает Naked-Science. Элемент прикладывается к пальцу, а сигнал, при прохождении через кожу, кости и связки, поступает на специальный датчик. Полученные данные затем анализируются компьютером, которых сравнивает их с имеющейся базой данных.

При этом отмечается, опасения, что «биоакустический профиль» одного и того же пальца может со временем меняться, например, от температуры тела, содержания воды, вязкости крови и других параметров, не подтвердились. Свой прототип ученые трижды тестировали на добровольцах с интервалами в 30 дней. В результате было установлено, что индивидуальный «биоакустический профиль» остается постоянным. Что касается экспериментов с более длительными интервалами, то они пока не проводились.

Разработчики утверждают, что на текущий момент точность идентификации составляет 97%.