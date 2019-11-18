NANO Антивирус Pro получил очередную заслуженную награду тестовой лаборатории VB100

21:01

Еще одна награда, уже тринадцатая по счету, попала в копилку российского антивируса

Уже не первый год NANO Антивирус Pro показывает стабильно высокое качество, отмеченное командой тестирования VB100: «NANO Security демонстрирует, что его антивирусный продукт продолжает соответствовать самым последними угрозами в постоянно меняющемся ландшафте вредоносных программ, тем самым доказывая, что его собственное антивирусное ядро может потягаться с продуктами известных игроков на антвирусном рынке».

Тестовая лаборатория VB100, базирующаяся в Великобритании – авторитетная независимая организация, которая уже более 20 лет является признанным во всем мире арбитром в вопросе подтверждения качества антивирусных продуктов.

В процессе проверки подтверждено 100% обнаружение вредоносных программ в специальной тестовой выборке лаборатории, составленной из самых актуальных угроз, а также отличный результат в тесте на ложные срабатывания на наборе «чистых» файлов.

В рамках тестирования NANO Антивирус Pro также показал 100% обнаружение на дополнительном наборе вредоносных файлов, что превышает результат некоторых лидеров рынка. Посмотреть полный отчет можно на сайте лаборатории.

NANO Антивирус Pro – отличное решение для дома и офиса, позволяющее защитить рабочие станции под управлением операционной системы Windows от всех типов вредоносных программ, включая шифровальщики, программы-похитители персональных данных, блокировщики экрана, нелегальные майнеры криптовалют, потенциально нежелательные программы, рекламные программы, программы-шпионы и т.д.

NANO Антивирус Pro, помимо классической схемы лицензирования, предлагает также уникальную систему динамического лицензирования, позволяющую гибко управлять антивирусной защитой на нескольких устройствами, получая за это бонусные дни защиты. Подробнее о системе динамического лицензирования можно узнать на сайте разработчика.

NANO Антивирус Pro полностью адаптирован для 32 и 64-битных редакций ОС Windows, в том числе серверных, начиная с Windows 7, включая Windows 10 с рекомендованными обновлениями.

Антивирусные решения ООО «НАНО Секьюрити» официально рекомендованы компанией Microsoft для использования на операционных системах Windows, имеют золотую сертификацию OPSWAT, а также сертифицированы компаниями Intel и 1С.

NANO Антивирус Pro включен в Единый Реестр ПО Минкомсвязи России.

Узнать больше и приобрести NANO Антивирус Pro по выгодной цене можно на официальном сайте разработчика.