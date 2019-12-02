]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО

19:28 2.12.2019
гаджеты
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного программного оборудования на на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно закону, при продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами потребителю должна быть обеспечена возможность использовать эти товары с предварительно установленными российскими программами. Перечень устройств и программ, подпадающих под закон, определит правительство России.

Данный закон, окончательно принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, вступит в силу с 1 июля 2020 года. 

Накануне Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, членами которой являются Apple, Google, Samsung, Dell, «М.Видео», «Эльдорадо», попросила  Владимира Путина отклонить закон, пишет "Коммерсант". Они предупредили, что новые требования к продавцам электроники приведут к монополизации в сфере разработки российского программного обеспечения.

Законопроект получил негласное название «закон против Apple», так как, по мнению экспертов, Apple вряд ли согласится предустанавливать на свои устройства российское ПО.

Темы: Бытовая техника и электроника, Законотворческая деятельность в России, Новые технологии, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.12.2019, 01:59
Гость: У вас

это где,в нэзалэжной)))
03.12.2019, 01:20
Гость: И еще

генетическое оружие и ИИ.
03.12.2019, 01:16
Гость: Кто ему

подсовывает на подпись эти дурацкие законы?
Все комментарии (13)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.