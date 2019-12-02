Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО

19:28

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного программного оборудования на на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно закону, при продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами потребителю должна быть обеспечена возможность использовать эти товары с предварительно установленными российскими программами. Перечень устройств и программ, подпадающих под закон, определит правительство России.

Данный закон, окончательно принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Накануне Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, членами которой являются Apple, Google, Samsung, Dell, «М.Видео», «Эльдорадо», попросила Владимира Путина отклонить закон, пишет "Коммерсант". Они предупредили, что новые требования к продавцам электроники приведут к монополизации в сфере разработки российского программного обеспечения.

Законопроект получил негласное название «закон против Apple», так как, по мнению экспертов, Apple вряд ли согласится предустанавливать на свои устройства российское ПО.