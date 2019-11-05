Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

20:15

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о запрете на продажу смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения.

Инициаторами данного законопректа выступили депутаты Сергей Жигарев (ЛДПР), Владимир Гутенев ("Единая Россия"), Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

В соответствии с документом, с 1 июля 2020 года на отдельные виды устройств должно быть предустановлено российское ПО, сообщает РИА Новости.

Данные устройства, ПО и порядок его установки должно определить правительство. В пояснительной записке указывается, что изменения затронут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-ТВ.

По словам члена профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алекся Канаева, цель данного законопроекта - защита прав потребителей, а также развитие российских ИТ-компаний.