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Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

20:15 5.11.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Госдума поддержала в первом чтении законопроект о запрете на продажу смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения.

Инициаторами данного законопректа выступили депутаты Сергей Жигарев (ЛДПР), Владимир Гутенев ("Единая Россия"), Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

В соответствии с документом,  с 1 июля 2020 года на отдельные виды устройств должно быть предустановлено российское ПО, сообщает РИА Новости.

Данные устройства, ПО и порядок его установки должно определить правительство. В пояснительной записке указывается, что изменения затронут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-ТВ.

По словам члена профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алекся Канаева, цель данного законопроекта - защита прав потребителей, а также развитие российских ИТ-компаний.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Технологии и решения, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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05.11.2019, 22:59
Гость: Для пользователя

не существует американского или эфиопского программного обеспечения. Есть хорошее и плохое.
05.11.2019, 22:02
Гость: 303

надо бы поторопиться купить себе смартфон
05.11.2019, 21:21
Гость: Анекдот (про психов)

Сын психиатра спрашивает отца:
- Папа, ты в политике разбираешься?
- Не очень, я врач, а не политик.
- Плохо, нам на дом в школе дали задание написать, чем депутат верхней палаты отличается от депутата нижней.
- Ну, на этот простой вопрос и я ответить могу:
когда в дурдоме несколько этажей, в верхнюю палату прописывают тех, кто страдает манией величия, а в нижнюю - буйных.
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