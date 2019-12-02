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В Арктике прошли первые испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

15:23 2.12.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube

В середине ноября 2019 года российские ВКС осуществили в Арктике первые испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, с аэродрома в Оленегорске (Мурманская область) взлетел истребитель МиГ-31К, который выстрелил ракетой по наземной цели, находящейся на полигоне Пембой. Скорость ракеты достигала 10 Махов (порядка 12000 км/ч).

Напомним, гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» был впервые представлен общественности в марте прошлого года. В его состав входит самолет-носитель МиГ-31К и ракета, основными отличительными особенностями которой являются скорость (в 10 раз выше скорость звука) и возможность маневрировать на всей траектории полета.

Темы: Арктика, Военные технологии
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Комментарии читателей
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03.12.2019, 01:05
Гость: Арктику

надо охранять, чтобы безопасно продавать, украденный у народа, газ Ямала в Азию, при этом 12 лет не уплачивая ни копейки в бюджет страны.
03.12.2019, 01:00
Гость: Беглый

Хожу и выбираю и с людьми говорю и честно, очень нравится мне это.
Особенно когда получается.
03.12.2019, 00:58
Гость: Беглый

Это как с Булавой будет?
Все комментарии (40)
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