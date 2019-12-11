Современные блейд-сервера HP Proliant от компании WestComp
Эту проблему удалось решить за счет современной архитектуры блейд-серверов. Самыми популярными являются модели HP Proliant. Они компактны в размерах. Имеют высокую концентрацию элементов на единицу площади. Легко меняются, масштабируются и перестраиваются. Купить сервер HP Proliant можно в компании WestComp.
Преимущества сотрудничества
Компания работает на рынке серверной архитектуры более 17 лет. Профильная деятельность – продажа БУ серверов бренда HP и комплектующих. Предоставляется 3-летняя гарантия на оборудование. Другие преимущества:
- наличие удобных конфигураторов;
- лучшее соотношение цены и качества;
- в наличии почти любой необходимый вам жесткий диск для сервера;
- обязательное предпродажное тестирование оборудования;
- внесение заводских настроек в серверную архитектуру;
- ремонт и замена поврежденных запчастей.
WestComp решает 90% вопросов, связанных с повреждением оборудования в день непосредственного обращения клиента. Неисправные компоненты заменяются качественными деталями. Перед возвратом товар тестируется опытными специалистами.
Плюсы использования блейд-серверов HP
Они отличаются удобством развертывания и управления (есть быстрый доступ ко всем компонентам, минимальное количество проводов). Блейд-сервера оснащены датчиками контроля температуры, которые предотвращают возможное переохлаждение. Управление вентиляторами осуществляется автоматически. За счет зеркалирования памяти удается справляться с неустранимыми сбоями. Другие плюсы покупки серверов HP:
- оборудованы рейд-контроллером и кэш-памятью;
- могут использоваться под хостинг;
- имеют повышенную производительность (при этом потребляют минимум энергии);
- есть слот под карту памятки и USB-разъем;
- присутствуют современные технологии визуализации;
- управление виртуальными и физическими ресурсами осуществляется согласовано;
- автоматическое регулирование слотов памяти и параметров I/O.
Если требуется уменьшение объема серверного оборудования без ущерба производительности, закажите БУ архитектуру от HP на сайте компании WestComp.