Четверть века назад началась первая большая война новой России

11 декабря 1994 года президент Борис Ельцин подписал указ №2169, положивший начало первой чеченской войне



Президентский дворец Дудаева. Фото Михаил Евстафьев с сайта wikimedia.org

Ни один царь, президент и генеральный секретарь никогда в здравом уме не соберется воевать на территории собственной страны. Потому что война всегда и везде – это смерть, разруха, слёзы и не исчезающая с годами боль.

Первая чеченская война навсегда осталась болью как для русского, так и для чеченского народа, которым она абсолютно была не нужна. Но Ельцин и его окружение, плюс немалое количество других личностей, считали иначе, и война началась. Более того, на том историческом этапе и в той обстановке она не могла не начаться.

Как всегда было и будет в мировой истории, под войну подогнали некое вроде как оправдательное обоснование – восстановление конституционного порядка. Правда, наведение порядка почему-то началось не с переговоров и других действий, а с авиаударов по Грозному и другим населенным пунктам. Понятно, что после такого о цивилизованном решении проблем можно было не заикаться.

Хотя, по словам чеченского президента Джохара Дудаева, он был готов к переговорам, но его каждый раз игнорировали в Кремле. То ли царь Борис считал ниже своего достоинства общение с Дудаевым, то ли, опьяненный своей легкой победой над российским парламентом осенью 1993 года, решил, что и с Чечнёй будет так же просто разобраться. Достаточно только нагнать в республику побольше солдат и техники, и никто не посмеет сопротивляться.

Но одно дело безнаказанно расстреливать из танков одно-единственное здание Верховного Совета - и совсем другое дело проделывать то же самое в республике, которой сам Ельцин оставил изрядное количество оружия. Уже само решение о передаче чеченской стороне 50% всего имеющегося в республике вооружения расквартированных там воинских частей было преступным. В любой другой стране всех причастных к этому отправили бы на нары на долгие годы, но кто мог тогда перечить царю Борису? Решительно задавившего танками и спецназом Руцкого и Хасбулатова.

Но Ичкерии передали не 50%, а едва ли не 90% всего арсенала. И помимо оружия Чечню усиленно накачивали деньгами – вспомним хотя бы аферу с фальшивыми авизовками. Или с прокачкой нефти, выручка от которой оседала непонятно в чьих карманах. В общем, никто не внёс такой значительный вклад в создание дудаевской армии, как ельцинский режим. Отличительной чертой которого всегда была полная деградация и бездарность. К чему бы ни прикасалось ельцинское окружение, будь то экономика, социалка или война – результаты получались самые плачевные.

В СССР было немало проблем: например, уровень благосостояния советских граждан так и не смог достигнуть уровня жизни развитых капиталистических стран, пшеницу какое-то время закупали в Канаде, а джинсы в Индии. Национальное самосознание эти факты не тешили, но вот чем всегда небезосновательно гордилась страна, так это оборонкой и армией, являвшейся одной из сильнейших в мире. Конечно, ельцинская армия образца 1994 года не могла сравниться с Советской Армией, но, тем не менее, её возможности были несопоставимы с армией новообразованной Ичкерии. Поэтому никто не сомневался, в чью пользу завершится война.

Однако уже первые боестолкновения показали, что лёгкой прогулки не будет. А бездарный «новогодний штурм» Грозного для многих стал ледяным душем. Впервые со времен Великой Отечественной войны армия понесла огромные потери, объяснить которые никто не мог. Как это так, имея абсолютное господство в воздухе и превосходя противника в численности и технической оснащенности, армия потеряла за два дня боев 31 декабря – 1 января больше тысячи человек убитыми и пропавшими без вести и десятки единиц техники?



Чеченский боевик возле сгоревшей боевой машины пехоты №684 2 мсб 81мсп. Фото Михаил Евстафьев с сайта wikimedia.org

А объясняется всё просто – недооценкой противника, плохой разведкой, отвратительным планированием операции и, конечно же, предательством. Что также являлось отличительной чертой ельцинской эпохи и режима. Покойный генерал Лев Рохлин в многочисленных интервью не раз рассказывал, что, выдвигаясь к Грозному, он был вынужден изменить маршрут, так как на дорогах, по которым должен был идти его корпус, его уже ждали и готовились к «тёплой встрече».

Решения высшего военного командования, принимаемые в Москве, очень быстро становились известны дудаевцам, и таких фактов было не просто много, а очень много. Из-за чего порой становилось непонятным - а на чьей, собственно, стороне воюют некоторые высокопоставленные российские чиновники? Да и война ли это? Или чей-то очередной бизнес?

Разумеется, ни к чему хорошему такая война привести не могла. Вернее, не сама война, а некоторые её особенности и странности: моратории на ведения боевых действий, снятие в нужный момент блокпостов, передача огромного количества оружия чеченским «силам самообороны» и милиции, перечисление денег на восстановление чеченских городов и сёл, которые затем странным образом с легкостью отдавались дудаевцам.

А чего стоит финальный аккорд войны – августовский штурм Грозного в 1996 году и подписание Хасавюртовской, фактически, капитуляции? Уж больно всё удачно сложилось для ичкерийской стороны, словно кто-то по нотам сыграл завершающую партию.

И не кажется ли странным, что за полтора года войны российская армия вышла из Чечни раздавленная и морально, и частично физически, а ичкерийская армия, несмотря на все потери, оказалась сильнее самой себя образца 1994 года? И это при том, что ресурсы Ичкерии были очень и очень скромные как до войны, так и во время неё. Это за спиной российской армии стояла огромная страна с неисчерпаемыми запасами оружия, работающей оборонкой и, как ни крути, с достаточно крепким тылом. А дудаевская армия, по сути, воевала вообще без тыла и регулярного снабжения. Однако всё закончилось Хасавюртом.



Вертолёт, сбитый чеченскими боевиками, декабрь 1994 г. Фото Михаил Евстафьев с сайта wikimedia.org

И вряд ли кто-то из тех, кто прошел ту бойню, поверит в то, что всё это как-то само собой «сложилось». Что к чеченцам «сама собой» попадала важная, секретная информация, что антиармейская кампания в российских СМИ проводилась также сама по себе, что деньги и оружие текли в Чечню по таким каналам, о которых никто не знал и от кого текли – также никто «не знал». Что рейды Басаева и Радуева произошли случайно – захотелось им прокатиться в сопредельную область, сели на «камазы» и поехали. И ведь доехали. И что про готовящийся августовский штурм Грозного тоже никто не знал, и для «всех» он был полной неожиданностью.

Всю войну армию оставляли в дураках, в то время как чеченцам буквально во всем сопутствовала удача. Просто какое-то нереальное, запредельное везение.

Но на войне такого не бывает. Тем более не в данном случае, когда с одной стороны воевала огромная страна, армия которой десятилетиями готовилась к ведению куда более масштабной войны с половиной всего мира, а с другой – крошечная республика, ограниченная во всём. Кто-нибудь может себе представить, чтобы США проиграли войну штату Флорида или Вермонт? Которые не будут иметь в нужных количествах не то что офицеров, солдат, пушек и боеприпасов, а простой еды и лекарств.

Однако при Ельцине были возможны любые чудеса. Только почему-то все они были со знаком минус. Ну разве не чудо, что за развязывание первой чеченской войны никто не понёс абсолютно никакого наказания? Грозный сравняли с землей, убив до сих пор неустановленное количество его жителей, армия за полтора года понесла такие потери, которые переплюнули потери в Афганской войне, материальные потери тоже никто до сих пор не подсчитал и… виноватых нет. Вернее, отправили несколько генералов и чиновников в отставку, и на этом всё закончилось. Это как если бы за подожженную и сгоревшую дотла школу школьника лишили бы мороженого.

Более того, Ельцину за все его деяния воздвигнут беломраморный памятник и дорогущий центр в Екатеринбурге. А большинство из его окружения отнюдь не бедствуют до сих пор, и уж точно их качество жизни не сравнить с качеством жизни тех людей, чьи сыновья, мужья и отцы так и не вернулись с чеченской войны. А главное, никто так и не сказал этим людям - ради чего отдали свои жизни их близкие?

Никто до сих пор не может внятно и понятно объяснить, из-за чего началась Первая мировая война, но также никто толком не знает, какого черта Ельцин погнал полки и дивизии в Чечню хмурым днем 11 декабря 1994 года? Какая такая государственная необходимость была в том, чтобы сначала оставлять Дудаеву горы оружия, а потом гнать мальчишек-срочников наводить «конституционный порядок»? В каком уме – трезвом или не очень – надо было находиться, чтобы устраивать второй Афганистан, да ещё на собственной территории?

В своё время великий русский писатель Лев Толстой произнёс фразу, которая будет актуальна всегда: «Я серьёзно убеждён, что миром правят совсем сумасшедшие». Глядя на ельцинскую эпоху и на некоторые деяния царя Бориса, нельзя не согласиться с Львом Николаевичем. И нельзя в очередной раз не пожалеть многострадальную Россию и доверчивый русский народ, подпавший в начале девяностых годов под фальшивое очарование этого персонажа и заплатившего за свою доверчивость очень большую цену.