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Блогер выиграл суд у известной компании Nintendo

12:26 16.12.2019

Создан прецедент, который показал, что цифровые товары - это такие же товары, как и все остальные


Фото с сайта wikimedia.org

В начале осени один из пользователей приобрел игру для консоли Nintendo Switch, но заявленное описание, по его словам, оказалось не тем, что в итоге было в продукте.

При попытке досудебного урегулирования, техподдержка сообщила, что цифровой продукт не является товаром, а подписанное лицензионное соглашение убирает все претензии автоматически, однако пользователь решил вернуть свои средства через суд.

12 декабря в зале суда было подписано мировое соглашение, по которому покупатель обязуется удалить в здании суда игру, получив до 31 декабря обратно деньги за продукт и моральную компенсацию в размере 3000 рублей.

Таким образом был создан прецедент, при котором стало понятно, что как бы цифровые магнаты не исхитрялись в своих трактовках, цифровые товары - это такие же товары, как и все остальные.

К слову сказать, в Европе пользователи давно бьются с этой корпорацией через суды, но местные законы не позволяют им отстаивать свои права.

Темы: Игры, Приставки
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