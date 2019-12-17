Раскрыта тайна происхождения русского народа

17:14

Откуда пошли славяне, чем они отличаются от остальных европейцев и есть ли разница между русскими, украинцами и белорусами?

На эти вопросы нам ответил доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК-генеалогии Анатолий Клесов



Фото с сайта pixabay.com

Три лица нации

- Славяне, современные русские, украинцы, белорусы - откуда эти народы пошли и чем отличаются? Наука в курсе, Анатолий Алексеевич?

- Давайте сразу договоримся, что мы сейчас говорим не о языке и истории. Как отличить русского от украинца или поляка по языку, и без нас известно. Мы говорим о ДНК-генеалогии и гаплогруппах.

- Что это такое?

- Если упрощенно, это роды - группы людей, произошедшие от одного предка. И определяются мутацией мужской хромосомы, которая наследуется от отца к сыну на протяжении многих поколений.

Часть наших древних предков относились к гаплогруппе под индексом R1a. Она есть и у половины этнических русских, и у трех четвертей индусов в высших кастах Индии. Их предки жили на Русской равнине. Только предки русских остались тут, а их соплеменники, ставшие предками индусов, ушли на восток, через Южный Урал, в Индию. Племена, носители этой общей гаплогруппы, и есть предки современных русских, украинцев, белорусов, поляков. Это все общие по происхождению народы.



Изображение Дмитрий Полухин с сайта kp.ru

- И что же установила ДНК-генеалогия о происхождении русских?

- О генезисе русского народа мы можем пока говорить лишь в рамках последних 5000 лет, причем именно на Русской равнине. Основные наследственные группы современных русских - это три основных рода, R1a (его у нас 51%), I2a (12%) и N1a1 (14%). Кроме них, на Русской равнине обитали и эрбины, носители рода - гаплогруппы R1b. Они занимали территорию от Каспия до Балтики. А потом почти все ушли через Кавказ до Пиренейского полуострова. И заселили Западную и Центральную Европу. Сейчас их потомки среди современных русских составляют 5%.

- Чем отличаются эти три основные рода, из которых, как вы сказали, и состоит основа русских?

- Родоначальники, патриархи «русского» рода R1a - это древние арии, появившиеся здесь 5 - 6 тысяч лет назад.

Вторые - южные, или дунайские славяне гаплогруппы I2a, предки которых населяли Европу в древнейшие времена. Они ближайшие предки современных южных славян, коренные европейцы, и были почти полностью уничтожены эрбинами (род R1b) в ходе заселения ими Западной и Центральной Европы.

Третьи - уральцы, гаплогруппа N1a1. Они сошли на Русскую равнину по западным склонам Уральских гор примерно 3500 лет назад, и через 1000 - 1500 лет, к началу нашей эры, достигли Балтики. От них произошли до трети современных жителей северо-запада России, Новгорода, Пскова, и 40% современных литовцев, латышей, эстонцев. Покинув Урал, они перешли на язык носителей R1a, живших от Урала до Балтики. Иначе говоря, еще 2000 лет назад они уже говорили на ранних славянских языках. По сути и происхождению они - уральские славяне, хотя такого термина в науке пока нет.

По происхождению почти половина литовцев и лытышей – уральцы, по языку – балты. Русские гаплогруппы N – по древнему происхождению уральцы, по языку – славяне.

Нас от украинцев и белорусов невозможно отличить

- А насколько мы одинаковы с украинцами и белорусами? И насколько разные?

- Предки русских, украинцев и белорусов с древнейших времен шли вместе. Это - по происхождению - один и тот же народ. И состав по гаплогруппам у него один и тот же, с небольшими вариациями. Это можно увидеть в таблице, где показаны основные роды русских, украинцев и белорусов И сравнить заодно с народами Прибалтики - с литовцами, латышами, эстонцами и финнами.

Кто такие арии, славяне и русские

- Получается, доминирующий род русских - на 51% - арийский? Кто такие эти арии? Если кратко, для неспециалистов?

- Определение, кто такие арии, у историков, лингвистов и в ДНК-генеалогии - разные. Когда я сформулировал понятие «арии» с точки зрения не языка, а происхождения, было много крика, поскольку до этого в науке «арии» считались лишь лингвистической категорией - носителями группы языков. Но когда стали смотреть ДНК ариев, то выяснилось - арии это род R1а.

- Так мы арии?

- Так напрямую нельзя говорить. Эпоха ариев давно закончилась, и ариев в современном мире нет. Есть лишь их потомки, отдельные народы, у которых давно собственная история и судьба.

Сложность в том, что ни история, ни лингвистика не используют понятия «потомки». Они просто не знают, как установить - кто кому предок, а кто потомок. Невозможно доказать напрямую, что люди, научившиеся делать схожую керамику и говорить схожие слова, - это потомки тех, кто раньше и в другом месте делал то же самое. Методы, позволяющие доказательно определить, кто есть предок, а кто потомок, по каким маршрутам шло переселение народов, есть только у ДНК-генеалогии.



Изображение Алексей Стефанов с сайта kp.ru

Линия Сталина - на уровне рода

- Так как же в действительности шли переселения древних народов?

- Как правило, шли медленно - до появления лошадей скорость миграций была в среднем всего по километру в год, но за двадцать тысяч лет арии прошли почти по всей центральной Евразии, а отдельные ветви ушли и дальше.

Я так подробно рассказываю, потому что классическая история зачастую рисует эти потоки миграции ровно в обратном направлении. Так, в учебниках истории до сих пор можно встретить рассказы про неких мифических «иранцев», которые якобы жили в древности на Дону, хотя на самом деле миграция ариев пять тысяч лет назад шла вначале по Русской равнине на восток до Урала, а потом на юг, в Индию и Иран.

Иранское плато - это не исходный, а конечный пункт прибытия древних ариев. Лингвисты вообще любят называть языки по конечному пункту маршрута народов. Например, говорят про финно-угорские языки, хотя они начали формироваться на Урале, а на территорию будущей Финляндии народ, который там сейчас живет, прибыл не так давно, уже в нашей эре.

- То есть потомки древних ариев - это славяне, иранцы и высшие касты индусов?

- Не только. Мы встречаем материальные признаки миграции ариев от Балтики на севере до Индийского океана на юге, от Альп на западе до Алтая на востоке. Но число потомков ариев среди народов на этих территориях совершенно разное. Так, среди арабов их около 12%, у сербов - 16%, у узбеков - 25%, у таджиков - 30%, у украинцев - 45%, а у русских - 51%.

- А откуда такая разница у русских и сербов? Ведь принято считать, что мы - братья по крови. Да и языки у нас похожие.

- Сербы в значительной части - это потомки древнего коренного населения Европы (рода I2a). А особые отношения сербов с русами связаны не с «арийским» прошлым, а с куда более поздними временами, фактически с конца прошлой - начала нашей эры.

- И еще: страны НАТО - это в основном род R1b, а Россия - это R1a. Это влияет на наши отношения?

- Конечно, мы разные. Хотя носители «русского» рода R1a и европейского R1b это близкие родственники. Оба родом из Южной Сибири. Но появились они не одновременно, между их формированием прошло около 2500 лет. И шли они в Европу разными путями целых 15 тысяч лет, причем раздельно. Это и сформировало носителей R1a (в будущем - ариев) и R1b (эрбинов).

Когда эрбины прибыли в Европу, они почти полностью уничтожили коренное европейское население. Историки это знают как «Гибель старой Европы». Тогда-то носители гаплогруппы R1a и прибыли на Русскую равнину как древние арии. И с тех пор так сложилось, что в Европе - Западной, Центральной и Южной - сейчас мужское население имеет гаплогруппу R1b на 60% и всего 5% R1a. А в Восточной Европе наоборот - примерно 50% R1a, и всего 5% R1b. Зеркальная картина.

- Границу между ними можно провести? Она где?

- Как ни удивительно, да. И совершенно четко. Даже сейчас, невзирая на всё перемешивание народов, граница расселения носителей R1a и R1b видна: она идет от Адриатики до Балтики, где к востоку преобладают носители R1a, а к западу - R1b. К востоку - это народы бывшей Югославии, Восточной Европы, дальше граница проходит через Австрию и делит Германию на Восточную и Западную части. Восточная Германия в прошлом почти полностью была славянской, западная - территорией в основном R1b. В Австрии, например, носителей R1a необычно много для Западной Европы - 19%. Это славянское наследие.

- Но это же граница между бывшим соцлагерем и капиталистическим! Именно до нее дошла Красная Армия, громя Гитлера. Совпадение? Мистика?

- Видимо, да. Или интуиция, или ощущение исторического прошлого. Эта линия, с небольшими изменениями, возникла не вчера и не при Сталине. Она держалась около пяти тысяч лет. И преобладающая волна набегов - она идет с Запада на Восток. Мы помним Наполеона и Гитлера, но так было и раньше.

Финно-угры пришли намного позже

- А когда на Русской равнине появились финно-угры? До славян или позже?

- Это род N1a1. Он скорее уральский, если уж привязываться к местности. Не стоит называть его финским - скажем, в Сибири и Китае также громадное количество его носителей. Он более якутский и бурятский, нежели финский. Эти (финно-угорские. - Ред.) народы пришли из Юго-Восточной Азии на Алтай, затем на Урал, где и обитали долгое время, не менее 6 - 8 тысяч лет. Там они выработали группу угорских языков.

Среди прибалтов (Литва, Латвия, Эстония) в целом почти половина носители этого рода, а другая половина - это наш R1a. Причем добрались они до Балтики всего две тысячи лет назад, в то время как носители R1a там жили уже многие тысячелетия. Например, в Карелии найдены скелеты с гаплогруппой R1a, их археологическая датировка - 7500 лет назад.

- Классическая история излагает нам все по-другому: что, дескать, тут на Русской равнине тысячелетиями жило коренное финно-угорское население, а только потом туда вторглись славяне и начали ассимилировать чудь, водь, мордву, карелов и так далее. Это в науке почти аксиома.

- Эта аксиома не подтверждается данными ДНК-исследований. Самым древним ископаемым останкам рода N1a1 на Русской равнине примерно две тысячи лет. А все, что найдено в Финляндии, - это уже нашей эры, менее двух тысяч лет назад.

Когда археологи находят на Русской равнине древние поселения, они по привычке объявляют их «финскими», так как там есть вещи, похожие на те, что находят в этих же слоях в Финляндии. Но с таким же успехом эти древние предметы могли быть созданы и предками русских, которые жили тут задолго до прохода к Балтике уральцев. Однако дискутировать на эту тему с археологами бесполезно - это такая же религия, как и норманистика, которая объясняет все успехи древних русских правлением на Руси скандинавов.

- А разве не так? Разве не призывали русские править ими скандинава Рюрика?

- Как это работает, могу рассказать на примере найденных в захоронениях украшений: часть из них были объявлены «скандинавскими», и на основании этого историками было «вычислено» количество скандинавов в Древней Руси. Получилось у одних 50 тысяч человек, у других и до полумиллиона - громадная цифра с учетом тогдашнего небольшого населения.

Я проверил эти данные, поскольку у скандинавов есть четкая метка в ДНК, Z284. Никаких следов этого скандинавского присутствия не нашлось. При этом на западе от Скандинавии оно есть, на Британских островах, например, этой метки, Z284, множество. А на Русской равнине нет. Ни в России, ни на Украине, ни в Белоруссии. Ни в Литве. Но объяснять это стороннику «норманской теории» бесполезно. С таким же успехом вы можете поспорить с «украинским экспертом» на ток-шоу про Крым. Они опираются не на факты, а на свою идеологию.

- А кому выгодны все эти теории? Норманские, украинские?

- Тому же, кому выгодна и вся русофобия вообще. Есть большая группа людей для которых все, что делает Россия, - это плохо. Например, некоторым не нравится то, что мы присутствуем в Сирии. Но, оказывается, когда советские руководители произносили «братский арабский народ», не сильно лукавили: около 12% арабов также носители группы R1а, в том числе арабы клана Курейш, из которого был родом и пророк Мухаммед.

Эти люди - наши дальние родственники, братья современных славян. Так что летчики российских ВКС в Сирии вообще-то защищают территорию, куда около 4 тысяч лет назад пришли братья наших общих предков.

Автор: Юлия Алехина