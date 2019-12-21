Сталин – от почитания до проклятий

140 лет назад родился самый выдающийся, противоречивый и наиболее проклинаемый руководитель Советского Союза



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Что бы ни говорили о Сталине, а к личностям такого масштаба нельзя подходить с обычными критериями оценок. Потому что, в некотором роде, Сталин был не просто человеком, а он и был Советским Союзом.

Почти четверть века огромная страна жила под неусыпным взором вождя, определявшего в ней буквально всё: от кинематографа и архитектуры до сроков испытания атомной бомбы. И его влияние на жизнь страны было таким огромным, что даже сейчас, спустя почти 70 лет со дня его смерти, Сталин живёт во многих областях.

Например, в российском ВПК, который создал и превратил в сильнейший в мире именно Сталин, некоторых промышленных предприятиях, появившихся в годы сталинских пятилеток, да и тоска значительной части российских граждан по сильному и уважаемому в мире государству – это всё также отголоски сталинской эпохи.

К сожалению, когда речь заходит о Сталине, многие не вспоминают созданную им вторую экономику мира, сильнейшую армию, победы над гитлеровским Евросоюзом и Японией, великие спортивные достижения, передовую науку, оставленный потомкам огромный золотой запас, влияние СССР на добрую половину мира и прочнейшее международное положение. Не вспоминают ликвидацию безработицы и безграмотности, бесплатное образование и медицину, ежегодные - начиная с 1948 года - снижение цен и рост зарплат, а вспоминают исключительно репрессии.

Репрессии – это тоже Сталин. До сих пор многие историки и просто исследователи этого чудовищного явления сталинской эпохи так и не пришли к единому мнению: одни называют это чуть ли не сознательным геноцидом и проявлением неадекватности вождя, другие оправдывают репрессии борьбой с «пятой колонной» накануне войны и «зачисткой» органов управления государства от троцкистского элемента и прочих «сочувствующих».

Как бы то ни было, 682 тысячи только расстрельных приговоров в 1937-1938 годах – это жуткая цифра, и вину за неё целиком и полностью несет Сталин. Можно ещё понять звериную жестокость внутрипартийной борьбы – многие элиты во все времена никогда не гнушались любыми методами, борясь за власть – но вот когда под каток репрессий швырялись инженеры и конструкторы, ученые, представители творческой интеллигенции, разведчики, военные, врачи и прочие ценные, а иногда и сверхценные кадры, объяснить это нет никакой возможности. Тем более зная прагматичность Сталина, о которой говорило огромное количество знавших его людей.

Разбрасываться ценными кадрами, которые решают всё, да ещё накануне войны, было явно не в его интересах и противоречило элементарной логике. Однако вот характерный пример: в 1937 году к правительственной награде был представлен выдающийся инженер-ракетчик и теоретик Г.Э. Лангемак, но уже в конце года арестован и в 1938 году расстрелян.

Кстати, по одному с ним делу проходил Сергей Павлович Королёв, и тоже был приговорён к расстрелу, который заменили 10 годами лагерей. В результате страна потеряла одного выдающегося ученого и едва не потеряла другого, которому вскоре пришлось заниматься баллистическими ракетами и освоением космоса. А скольким «повезло» не так, как Королёву?

По-видимому, причины такого варварского отношения к кадрам так и останутся навеки одной из многочисленных сталинских загадок. Хотя историки и дальше будут объяснять свои бесчисленные версии и, возможно, будут во многом правы. Впрочем, вопросов к той эпохе меньше не станет – с одной стороны, именно при Сталине отмечался взрывной рост количества вузов, и именно он лично настаивал на создании собственных научно-инженерных кадров, которые как воздух были нужны бурно растущей советской промышленности, но… с другой стороны, ученых и конструкторов с необычайной легкостью расстреливали. Да и не только их одних.

Тем не менее, практически все достижения советской эпохи были инициированы Сталиным. Сложно отрицать очевидное – рост ВВП в первые две пятилетки составил 14-15% ежегодно, к 1941 году было построено более 9000 новых предприятий. В Великую Отечественную войну СССР не только вступил промышленным гигантом с огромным запасом прочности, но и уникальная сталинская система управления страной позволила совершить невозможное – потеряв экономически развитую европейскую часть СССР и значительное количество населения, удалось провести эвакуацию предприятий на восток страны и уже в 1942 году превзойти Германию и её союзников по многим видам военной продукции. Такого не выдержала бы ни одна другая страна мира, да, возможно, не выдержал бы и СССР, не руководи им Сталин.

Вряд ли какая другая страна смогла бы и восстановиться после войны в такие короткие сроки, как СССР. А ведь в послевоенные годы приходилось не только заново отстраивать разрушенные города и деревни, но и фактически заново перевооружать армию в условиях начавшейся Холодной войны.

Ударными темпами был реализован атомный проект, создана реактивная авиация и развивалось ракетостроение. Да и восточноевропейским союзникам, и не только им, от СССР много чего перепадало. И вот что самое интересное – денег у страны почему-то на всё хватало. Вот что бывает, когда не выводить миллиарды в офшоры и скупать ценные бумаги западных «партнёров», а вкладывать в свою страну. И народ.

В 1940 году население СССР составляло 194 млн человек против 147 млн в 1926 году. Некоторые писатели и «исследователи» не стесняясь пишут о десятках миллионов людей, убитых советской властью за годы правления Сталина, только как тогда объяснить прирост населения почти на 50 млн человек?

Можно, конечно, взять да списать это на пресловутую «агрессивную» сталинскую политику, приведшую к присоединению Прибалтики и западных областей Белоруссии и Украины. Но прежде чем ставить это Сталину в вину, лучше задуматься над тем, как Советский Союз всего за один день лишился почти половины своего населения и огромных территорий, после того как три мерзавца подписали пресловутый Беловежский сговор, пустивший по ветру многовековые усилия по строительству страны не только советских генсеков, но и русских царей.

Как известно, факты вещь упрямая, и какую область ни рассматривай, видно, что при Сталине страна почти в каждой из них добивалась заметных, а местами и выдающихся успехов. Сколько ни промывай электорату мозги, но из песни слов не выкинуть. Тем более из победной песни, и когда говорят, что сталинская эпоха была эпохой побед и великих свершений, то это не так уж и далеко от истины. Ведь именно Сталин сделал СССР одной из двух мировых сверхдержав, благодаря которой такое понятие, как многополярный мир, тогда ещё имело смысл.

Единственное чёрное пятно, лежащее на той эпохе, – это репрессии. Но не стоит благодаря этому чёрному пятну мазать чёрным цветом всю эпоху целиком. Да, репрессии очень трагическая и болезненная тема в нашей истории, но только дурак будет говорить, что кроме них больше ничего не было. Только дурак будет бесконечно талдычить о репрессиях, забывая упомянуть победный май 1945 года, первый поезд московского метро, Днепрогэс с Магниткой и первые реактивные самолеты над Красной площадью, и первую сошедшую с конвейера ГАЗа «Победу», и первые олимпийские медали, и страну, которой можно было гордиться и с которой считались в мире.

В этом отношении стоить брать пример с Китая. Как известно, китайскому лидеру Мао Цзэдуну можно много вспомнить из того, что происходило в Китае в годы его правления. Но мудрые китайцы этого принципиально не делают, видимо, насмотревшись на то, к чему это может привести в СССР. Портреты Мао висят на площадях китайских городов, и никто не требует их убрать, потому что все знают: не будь Мао, не было бы современного великого Китая – мирового экономического лидера и сверхдержавы.

У нас же плевать в своё прошлое стало чем-то само собой разумеющимся. Какие бы великие достижения ни записывались Сталину в актив, его неизменно заплюют за репрессии.

Может, поэтому нам никогда не догнать не то что современный Китай, но даже исчезнувший почти тридцать лет назад СССР? Во всяком случае, пока не перестанем заливать помоями своё собственное прошлое, а гордиться его выдающимися достижениями, которые имели место быть и которые признаны всем миром.