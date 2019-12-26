Для чего необходимы системы кабельного электрообогрева кровли?

14:15

Системы кабельного электрообогрева получили наибольшее распространение в сфере обогрева кровли

Они позволяют решить проблему с образованием наледи и сосулек, устранить излишние механические нагрузки и возможные протечки.

Данная система пришла на смену механическим способам защиты кровли с использованием специальных инструментов, которые обладали определенными недостатками. В частности такие способны наносили вред кровельному материалу, требовали регулярного повторения и создавали опасность для окружающих людей.

Однако, чтобы система кабельного электрообогрева полностью выполняла свою функцию, необходимо использовать надежное оборудование и произвести ее правильный монтаж. Поэтому следует доверить подобного рода работу профессионалам своего дела, таким как компания "SPkabel". На их официальном сайте https://spkabel.ru/ можно подробно ознакомится со всеми предоставляемыми услугами. Кроме этого, компания "SPkabel" занимается не только монтажом подобного оборудования, но и его дальнейшим сервисным обслуживанием.

Отличительные особенности

Данная система обогрева кровли обладает следующим рядом отличительных особенностей:

• присутствует функция отключения системы обогрева для более экономичного использования электроэнергии;

• устанавливаемое оборудование оснащается специальными датчиками для контроля температуры воздуха, уровня влажности и атмосферных осадков;

• используемые материалы отличаются своей долговечностью и стойкостью к различным внешним факторам.

Полезные советы

Основная задача системы предназначенной для обогрева крыши – обеспечить необходимый отвод талой воды. Если система будет включена в тот момент, когда на крыше уже находится толстый слой снега, то ей придется работать на протяжении нескольких суток на "износ". Следует учитывать, что это в первую очередь система антиобледенения, а не снеготаяния.

Во время эксплуатации рекомендуется производить периодические испытания. Они обычно проводятся в сентябре. Требуется удостоверится в том, что система имеет необходимую изоляцию и все ее элементы находятся в рабочем состоянии. Также проверяется работоспособность терморегуляторов и уже затем осуществляется запуск всей системы. Такая процедура позволит гарантированно подготовится к зимнему сезону.