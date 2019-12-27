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Первый полк с гиперзвуковым блоком «Авангард» заступил на боевое дежурство

18:20 27.12.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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В базирующейся под Оренбургом 13-й Ясненской дивизии РВСН заступил на боевое дежурство первый полк, который оснащен ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым крылатым боевым блоком «Авангард». 

Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

Из технических характеристик сейчас известно, что планирующий боевой блок «Аванграда» движется на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью (макс. скорость - более 20 Махов). Блок способен выдерживать температуры до 1600 градусов Цельсия, а в отдельных зонах - до 2000 градусов. Также имеется защита от лазерного облучения. Сбить такой управляемый крылатый блок почти невозможно, пишет «Российская газета».

Командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал Сергей Каракаев ранее отмечал, что маневрируя по курсу и высоте, гиперзвуковой блок может обходить зоны обнаружения и поражения всех современных и перспективных средств противоракетной обороны, а применение различных видов маневра препятствует определению средствами ПРО его траектории полета и выдачу целеуказания на перехват.

Темы: Вооружения в мире, Военные технологии
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Комментарии читателей
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27.12.2019, 23:31
Гость: Александр Bob.Bruk

Это что за специалист здесь такой вдруг обнаружился ? Прежде чем выкладывать этот бред постарался бы хоть немного въехать в тему...
27.12.2019, 22:44
Гость: Поручик

Ну ладно боеголовки допустим обновили, но и на какую ракету их привернут на Ярс или Тополь? Они же все уступают старым РС18 по дальности и полезной нагрузки в два раза. Поэтому Ярсов должно быть развернуто как минимум в два раза больше по количеству чтобы хотя бы компенсировать РС18. И кто и на какие деньги будет рыть дополнительные шахты? Если их вообще на старые РС18 Стилет привернули то их ПРО очень даже хорошо перехватывает особенно на разгонном участке если вообще взлетят, их сроки эксплуатации уже три раза продлевали. И это что ядерный щит страны? Если у кого дома или на даче еще завалялся холодильник 70х годов он в каком состоянии? Вот в таком же состоянии и СР18. Росси не чем ответить, она проигрывает в ядерной гонке, поэтому руководству РФ по зарез нужно продлить СНВ2 а штаты и запад не торопятся так-как они имеют явное преимущество и отличный шанс сейчас выиграть в ядерной войне и нейтрализовать слабеющий ядерный потенциал РФ. И никакие «ассиметричные ответы» РФ не помогут это все на дурачка рассчитано. Штаты большинство своих дальних зарубежных баз решили закрыть а войска перебросят не домой а к границам РФ, скоро будет жарко готовьтесь.
27.12.2019, 21:58
Гость: Как где?!

Вон, в нэзалэжной, крутят мультик как главный клоун в цирке одержал пэрэмогу аж на 2,9 лярда!
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