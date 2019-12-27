Первый полк с гиперзвуковым блоком «Авангард» заступил на боевое дежурство

18:20

В базирующейся под Оренбургом 13-й Ясненской дивизии РВСН заступил на боевое дежурство первый полк, который оснащен ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым крылатым боевым блоком «Авангард».

Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

Из технических характеристик сейчас известно, что планирующий боевой блок «Аванграда» движется на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью (макс. скорость - более 20 Махов). Блок способен выдерживать температуры до 1600 градусов Цельсия, а в отдельных зонах - до 2000 градусов. Также имеется защита от лазерного облучения. Сбить такой управляемый крылатый блок почти невозможно, пишет «Российская газета».

Командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал Сергей Каракаев ранее отмечал, что маневрируя по курсу и высоте, гиперзвуковой блок может обходить зоны обнаружения и поражения всех современных и перспективных средств противоракетной обороны, а применение различных видов маневра препятствует определению средствами ПРО его траектории полета и выдачу целеуказания на перехват.