HP представила первый в мире моноблок с мощнейшей графикой NVIDIA RTX

10:39

Компания HP выпустила моноблок ENVY 32 All-in-One (AiO) - первое устройство данного класса, имеющее встроенную видеокарту семейства NVIDIA GeForce RTX (вплоть до RTX 2080).



Фото: HP

Моноблок имеет 31,5-дюймовый 4K-дисплей с поддержкой HDR600 и контрастностью 6000:1 (также впервые для моноблоков). Кроме того, устройство является первым моноблоком, который участвует в программе NVIDIA RTX Studio (особые драйверы от NVIDIA, а также оптимизация и поддержка свыше 40 приложений для творчества и дизайна, новые функции вроде ускорения расчетов нейросетей).



Фото: HP

«Начинка» устройства представлена процессорами Core i7-9700, 16 или 32 гигабайтами оперативной памяти DDR4 (2,666 МГц) и SSD-накопителем емкостью от 256 Гб до 1 ТБ. Также производитель обещает отличное качество звука (поддержка Advanced Audio Stream, динамики, оптимизированные Bang & Olufsen).



Фото: HP

Ожидается, что в продаже моноблок HP ENVY 32 All-in-One появится в январе текущего года, а его стоимость начнется с отметки в 180 990 рублей.