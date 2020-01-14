В Казахстане упала запрещенная ранее российская ракета

17:20

Упавшие 9 января в Казахстане обломки ракеты могут принадлежать комплексу «Искандер-М» (9К720).

Испытания таких ракет ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальностей (ДРСМД, прекратил действие 2 августа 2019 года).

По информации блога bmpd, ракета могла быть запущена с четвертого Государственного центрального межвидового полигона России (Капустин Яр). Отмечается, что дистанция пуска, предположительно, «уверенно превышала 650 км, если не было более».

Напомним, страны, заключившие ДРСМД, должны были уничтожить пусковые установки и ракеты с радиусом действия от 500 километров. При этом официально дальность ракеты 9К720 составляет именно 500 километров, а подозрения в сокрытии реальных характеристик стали причиной претензий США к России.