]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

В Казахстане упала запрещенная ранее российская ракета

17:20 14.01.2020
Фото с сайта bmpd.livejournal.com
Материалы по теме:

Упавшие 9 января в Казахстане обломки ракеты могут принадлежать комплексу «Искандер-М» (9К720).

Испытания таких ракет ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальностей (ДРСМД, прекратил действие 2 августа 2019 года).

По информации блога bmpd, ракета могла быть запущена с четвертого Государственного центрального межвидового полигона России (Капустин Яр). Отмечается, что дистанция пуска, предположительно, «уверенно превышала 650 км, если не было более».

Напомним, страны, заключившие ДРСМД, должны были уничтожить пусковые установки и ракеты с радиусом действия от 500 километров. При этом официально дальность ракеты 9К720 составляет именно 500 километров, а подозрения в сокрытии реальных характеристик стали причиной претензий США к России.

Темы: Казахстан, Вооружения в России, Военные технологии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.01.2020, 19:37
Гость: bralni

А может стоило бы не заметить, "Патриоты"
14.01.2020, 19:03
Гость: Олег

И правильно делают, что испытывают.
14.01.2020, 18:42
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Цель прежняя - коммунизьм!
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.