Последние и наиболее важные научные достижения человечества

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Конечно же, судьба любого научного достижения напрямую зависит от финансирования

Можно с полной уверенностью сказать, что наука и общество неразрывно связаны друг с другом. Как только появляется новое достижение в научной среде, его в скором времени внедряют в ту или иную сферу человеческой жизнедеятельности. Таким образом, с каждым годом человеческая жизнь становится более комфортной и безопасной. Что касается этого и прошлого годов, то они порадовали человечество следующими потенциально полезными достижениями:

- Первые концепт-кары летающих автомобилей;

- Новый способ лечения рака на генетическом уровне;

- Глазные протезы, способные заменить обычное зрение.

Перечислены наиболее важные открытия, в которых действительно нуждается современное общество.

Первые концепт-кары летающих автомобилей

Американская компания решила кардинальным образом избавить крупные города и не только от пробок. Ей удалось разработать первый прототип летающего автомобиля. Напоминает он внешне мини-самолет со складными крыльями. Создатели сообщают о том, что их детище способно летать на скорости до 180 км. в час. При этом расход топлива составляет всего лишь 19 литров в час. Уже сегодня можно встать в очередь за данным летающим автомобилем. Цена новинки будет составлять около 25-50 тысяч долларов.

Новый способ лечения рака на генетическом уровне

Увы, но онкология по настоящее время является одним из опаснейших заболеваний. В связи с этим ученые из Англии предлагают новую панацею против рака. Она заключается в изучении генома опухоли. Изучив его, можно подобрать наиболее действенное лекарство, а не использовать все известные методы лечения, теряя драгоценное время.

Первые глазные протезы

Каждый из нас слышал о протезах рук и ног. Теперь их список пополнили и глазные протезы. Причем они уже были протестированы и показали себя с лучшей стороны. Двум слепым людям из Великобритании имплантировали глазные протезы. В результате у них удалось восстановить "полезное" зрение. Оно позволяет отчетливо видеть очертания объектов. Разработчики сообщили о том, что они способны серьезно улучшить работу искусственных глаз уже в ближайшем десятилетии. Примерно лет через двадцать глазные протезы сможет получить каждый слепой человек на планете.

Конечно же, судьба любого научного достижения напрямую зависит от финансирования. Если правительство или инвесторы согласятся вложить деньги в открытие, то оно сможет послужить человечеству. В ином случае от достижения будет мало толку.