Инсайдер раскрыл дизайн Sony PlayStation 5

14:48

В Сети появились изображения предполагаемого внешнего вида игровой приставки Sony PlayStation 5.

Фото в Twitter опубликовал инсайдер @Alcoholikaust. Сама компания еще официально не утвердила окончательный дизайн нового устройства.

На фотографиях можно увидеть, что консоль будет иметь корпус, состоящий из пары четырехугольных деталей, между которыми имеется перфорация для вентиляции и пара разъемов USB.

При этом сам инсайдер окончательно не уверен, что в его распоряжении оказались именно финальные чертежи PlayStation 5, а его подписчики отметили, что подобный внешний больше подошел бы для Microsoft Xbox Series X, так как внешний вид устройства напоминает букву X.

Официальная презентация консоли Sony PlayStation 5, предположительно, состоится в феврале текущего года.