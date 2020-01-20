Оформление ЭЦП

21:14

Электронные цифровые подписи (ЭЦП) были разработаны для упрощения административных процессов оформления различной документации

Однако простую электронную подпись при желании достаточно просто взломать (или подделать), а потому полностью доверять ей нельзя. Для серьезных документов были созданы альтернативные варианты: электронная неквалифицированная и усиленная квалифицированная подписи. Разберем особенности каждой из перечисленных ЭЦП подробнее.

Простая ЭЦП

Данная электронная подпись, по сути, представляет собой сочетание логина и пароля. На просторах интернета сейчас можно найти множество программ, которые относительно просто способны взломать данные сочетания кодов. Такое программное обеспечение, разумеется, вне закона, но оно есть и с его наличием необходимо считаться.

Поэтому в соответствии с действующим законодательством простая ЭЦП, которая используется только одной стороной в документе, не имеет юридической силы. Разумнее всего использовать простую ЭЦП для предотвращения неправомерного присвоения документа, а также для защиты его авторства.

Контрагент, располагая сертификатом простой ЭЦП, которой оформлен документ, не может сказать, являются ли эти данные подлинными или это всего лишь выдуманный набор электронных символов. Чтобы простая подпись обрела юридическую силу, требуется дополнительное соглашение между участниками подписываемого с ее помощью документа, а также установка на компьютеры контрагентов синхронно работающего программного обеспечения.

Не смотря на относительную условность простой ЭЦП, ее вполне достаточно для совершения некоторых действий на сайтах госуслуг. Заказать такую электронную подпись можно в многочисленных МФЦ, а также в удостоверяющих центрах, имеющих аккредитацию Министерства цифрового развития РФ.

Неквалифицированная ЭЦП

От простой ЭЦП неквалифицированная отличается усиленными средствами шифрования. Так, например, для этого применяются такие программные комплексы, как «КриптоАРМ», «Thawte» или же «Verisign». В итоге документ, скрепленный такой подписью, намного более защищен. Его труднее взломать, чтобы откорректировать неправомерным образом.

Однако юридическая суть у неквалифицированной подписи точно такая же, как и у простой. Для того, чтобы совершать с ее помощью юридически обязывающие действия (например, подписывать договоры), также потребуется дополнительное соглашение между сторонами и установка на их компьютеры синхронно работающего программного обеспечения.

Оформление неквалифицированной электронной подписи производится уже только в аккредитованных в Министерстве цифрового развития РФ удостоверяющих центрах.

Усиленная квалифицированная электронная подпись

Усиленная ЭЦП имеет мало общего с простой или неквалифицированной подписями:

- В усиленной применяется криптографическая защита информации. Данное ПО разработано ФСБ РФ. Система подтверждения оригинальности документов, скрепленных квалифицированной ЭЦП, сосредоточена в едином центре и выполняется единым электронно-вычислительным органом.

- Усиленная подпись сформирована из двух логических составных частей: из программного клиента, отвечающего за криптование документа, и сертификата проверки подлинности ключа – программы, в задачу которой входит освидетельствование достоверности файла.

- Квалифицированные ЭЦП выдают исключительно удостоверяющие центры, имеющие аккредитацию в Министерстве цифрового развития РФ.

Квалифицированная ЭЦП по своей юридической значимости полностью соответствует традиционному «росчерку пера» и, в соответствии с законом, предоставляет право скреплять собой такие электронные документы, как:

- формы для открытия или закрытия банковских расчетных счетов;

- документы и запросы на сайтах gosuslugi.ru; rosreesr.ru; mos.ru, и др.;

- любые договоры (без составления обязательных дополнительных соглашений и установления на компьютеры контрагентов синхронно работающего программного обеспечения);

- судебные документы (к примеру, подача исковых заявлений, ответов на них и апелляций);

Кроме того, в соответствии с законами 44-ФЗ и 223-ФЗ для принятия участия в процедуре государственных закупок от участников конкурсной процедуры требуется наличие только усиленных квалифицированных ЭЦП для торгов (никакие другие электронные подписи не подойдут).

И если простую электронную подпись можно получить вообще бесплатно, то за получение квалифицированной подписи придется выложить до 10 тыс. рублей, в зависимости от региона. (И в этом заключается ее главный недостаток).