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«В кругу друзей» и почта km.ru могут стать бесплатными вместе с госсайтами

08:55 24.01.2020
Коллаж © KM.RU
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Минкомсвязи составил предварительный список ресурсов, доступ к которым может стать бесплатным (даже при нулевом балансе счета).

Как пишет газета "Известия", ресурсы разделят на четыре категории: государственные информресурсы (портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти), социальные сети («В кругу друзей», «ВКонтакте», «Мой мир», «Мир тесен», «Одноклассники», «Фотострана», «Дневник»), почтовые сервисы («Яндекс», mail.ru, KM.RU) и другие значимые информационные ресурсы.

Воспользоваться ими получится даже при нулевом балансе счета.

По данным издания, данный список был отправлен всем сотовым операторам 20 января с тем, чтобы они оценили потребляемый посетителями этих ресурсов трафик.

В ведомстве отметили, что данный список предварительный, и, скорее всего, будет дополняться. "Ведомство собирает информацию, которая может быть полезной при принятии того или иного решения, прорабатываются разные варианты, – отметили в Минкомсвязи.

Если же выяснится, что сервисы из него не являются социально значимыми, то они не войдут в окончательный перечень. Вероятно, операторы будут получать компенсацию за бесплатный доступ к таким ресурсам.

На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

Темы: Интернет в России, Интернет и сети, Интернет-сайт, Мобильная связь и сотовые операторы
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Комментарии читателей
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24.01.2020, 10:30
Гость: Еще бы скайп

и не нужен их платный инет.
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