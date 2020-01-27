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Раскрыт дизайн нового iPhone SE 2 / iPhone 9

18:23 27.01.2020

Ресурс Svetapple опубликовал фотографии внешнего вида будущего смартфона от компании Apple.


Фото с сайта svetapple.sk

По данным источника, новинка будет доступна в белом и черном корпусе. Также появится и версия в красном исполнении, которая будет выпущена в рамках благотворительной программы (PRODUCT) RED.

Смартфон будет иметь 4,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1334 х 750 точек, чип А13 Bionic, 3 гигабайта оперативной памяти, кнопку Home с Touch ID и 12-мегапиксельную основную камеру. Корпус устройства будет выполнен из стеклянных панелей и алюминиевой рамки.


Фото с сайта svetapple.sk

Ожидается, что производство нового устройства начнется в феврале текущего года, а называться оно будет iPhone 9 или iPhone SE 2. В продаже новинка должна появиться до конца марта 2020 года.

Стоимость модели, предположительно, составит порядка 40 тысяч рублей.

Темы: Гаджеты, Apple, Гаджеты, Смартфоны и коммуникаторы
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