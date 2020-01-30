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Китайская компания разработала конкурентов процессорам Intel и AMD

13:45 30.01.2020
Фото с сайта anandtech.com
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Китайская компания Zhaoxin представила процессоры KaiXian KX-6780A и KX-U6880A, которые позиционируются как «решения для DIY-энтузиастов» - людей, которые любят заниматься сборкой компьютера самостоятельно.

Процессор KaiXian KX-6780A (16-нм техпроцесс) имеет 8 ядер LuJiaZui (инструкции SSE 4.2 и AVX), поддержку технологий виртуализации и шифрования и встроенный графический чип с поддержкой DirectX 11.1. Согласно скриншотам, рабочая частота процессора составляет 2,7 ГГц.

Как отмечает Ferra.ru, линейка процессоров KaiXian KX-6000 была представлена в 2018 году. По данным производителя, данные процессоры сопоставимы с 4-ядерными Intel Core i5 седьмого поколения. Ввиду того, что указанные выше модели являются более новыми решениями, не исключено, что их производительность будет еще выше.

Темы: Китай, Новинки IT компаний, Процессоры
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Комментарии читателей
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30.01.2020, 14:53
Гость: НХ

Обычное дело в ходе развития страны (если в этом состоит цель власть имущих): сначала учимся, осваиваем лучшие мировые образцы, а затем создаём свой, более продвинутый и высокотехнологичный вариант. Освобождаемся от зависимости от импорта и на равных конкурируем на мировом рынке. Но тогда-то и выясняется, что все разговоры и призывы Запада к свободной торговле и честной конкуренции остаются до тех пор, пока не появится реальный конкурент ИХ продукции...
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