Китайская компания разработала конкурентов процессорам Intel и AMD

13:45

Китайская компания Zhaoxin представила процессоры KaiXian KX-6780A и KX-U6880A, которые позиционируются как «решения для DIY-энтузиастов» - людей, которые любят заниматься сборкой компьютера самостоятельно.

Процессор KaiXian KX-6780A (16-нм техпроцесс) имеет 8 ядер LuJiaZui (инструкции SSE 4.2 и AVX), поддержку технологий виртуализации и шифрования и встроенный графический чип с поддержкой DirectX 11.1. Согласно скриншотам, рабочая частота процессора составляет 2,7 ГГц.

Как отмечает Ferra.ru, линейка процессоров KaiXian KX-6000 была представлена в 2018 году. По данным производителя, данные процессоры сопоставимы с 4-ядерными Intel Core i5 седьмого поколения. Ввиду того, что указанные выше модели являются более новыми решениями, не исключено, что их производительность будет еще выше.