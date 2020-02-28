Как заработать на YouTube

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Михаил Быченок начинал карьеру на белорусском телеканале ОНТ в качестве продюсера специальных проектов, имеет художественное образование — окончил Белорусский государственный университет культуры и искусств.

Но известность в медиасреде получил в 2019 году, когда основанная им компания MediaCube привлекала несколько миллионов долларов инвестиций от фонда «Зубр Капитал». MediaCube Network (MCN) специализируется на продвижении и монетизации контента на платформе YouTube.

Михаил Быченок

Деловой журнал Office Life поговорил с Михаилом Быченком о том, как ему удалось построить бизнес на непрофессиональных роликах прыщавых подростков.

MCN входит в тридцатку мировых лидеров — правообладателей контента для YouTube. Общий месячный показатель всех авторов компании — примерно 2,5 млрд просмотров.

YouTube заинтересован в таких партнерах, как MediaCube, поскольку платформа сосредоточена на поддержании технического уровня, а работа непосредственно с авторами с учетом их количества потребовала бы наличия гигантской службы поддержки, поэтому сеть масштабируется через своих партнеров, которые специализируются на обслуживании авторов контента (у MCN для них сейчас создано 25 сервисов).

Для авторов, в свою очередь, пропускной билет в сеть — популярность канала на уровне от 10 тыс. подписчиков и также потенциал роста популярности. В портфеле сети сейчас примерно полторы сотни каналов, только незначительная их часть — из Беларуси, остальные — из других стран мира. Причем после Беларуси на втором месте — авторы из Латинской Америки.

Главное ценностное предложение MCN — обеспечение монетизации для больших каналов, которые постоянно нуждаются в поддержке и в случае сбоев могут терять серьезные деньги. По оценкам Быченка, примерно каждый третий их автор может зарабатывать более $500 в месяц за счет своего видео. Приятный Ильдар, Влад Бумага, Бубенита — так выглядит тройка белорусских блогеров, которые больше всех зарабатывают на YouTube.

Агентское вознаграждение сети составляет в среднем 20% суммы гонорара YouTube за рекламу. Но сумма не твердая, все зависит от конкретных договоренности и степени участия MCN в подготовке роликов (если это соавторство, то, конечно, сеть берет себе больше). При этом сеть не ограничивается бизнес-моделью, построенной на агентских вознаграждениях, а активно продумывает альтернативные каналы зарабатывания на популярном контенте — через продажу приложений, игр и т. п.

Полное интервью с Михаилом Быченком читайте на деловом портале officelife.media.