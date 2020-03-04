Что такое метеоритный дождь

21:47

Метеоритный дождь - красивейшее явление, за которым ежегодно наблюдают миллионы жителей планеты

В основном в пределах территории России — это явление наиболее ярко видно в период с 11 по 14 августа. Немало людей задумываются, а почему-же это происходит? Действительно ли это падающая звезда или какая-то иллюзия? В данной статье изложен весь процесс «падения звёзд».

Фото с сайта meteoprog.ua

Причины, по которым происходит метеоритный дождь

Расположение земли в космическом пространстве:

Земля является третий по удалённости от солнца планетой. Земля находится ближе к середине солнечной системы, где огромное количество астероидов, комет, метеоритов и других космических тел. Все космические тела, включая метеориты вращаются на своих определённых орбитах, однако на одной орбите обычно вращаются сразу несколько астероидов. За счёт этого, при наборе разной скорости, за счёт их столкновения могут образовываться новые космические тела или их слёт с орбиты.

Как уже говорилось, земля находится ближе к середине солнечной системы. В этой местности огромное скопление космических тел. За счёт этого, атмосферу земли ежедневно посещают различные вещества. Их размер и масса различны, начиная от тяжёлых несколько килограммовых тел до малюсеньких частичек и единиц пыли.

Кометы, а также их «путешествие» в космическом пространстве:

Кометы, которые находятся на близких с землёй орбитами приближаются к ней раз в столетия, а то и больше. Однако, когда комета сильно нагревается от солнца, её кусочек, состоящий из были и прототипа льда, за счёт сильных радиоактивных лучей солнца разлагаются: вода исчезает, а пыль выводится в открытое пространство, образую эффект «хвостика».

Комета Свифта-Туттля:

Потоков «метеоритного дождя» существует огромное множество. Однако какие-то видно лучше, а какие-то хуже. Один из самых сильных потоков-это поток Персеид. Он происходит на протяжении всего месяца августа, но отчётливо видно его обычно в числа с 12 до 14 августа. Комета, которая создаёт этот поток, называется Свифта-Туттля. Комета находится на близким с землёй расстоянием раз в 135 лет, однако через тот слой пыли который она оставляет, планета Земля проходит каждый год приблизительно в это время.

Фото с сайта spacegid.com

Почему люди видят «метеоритный дождь» и что это на самом деле?

Та самая пыль, которую оставляет комета при нагревание её от радиоактивных лучей солнца, начинает проникать в атмосферу земли. За счёт быстрой скорости их падения, а также наличия большого количества кислорода в атмосфере, пыль и другие космические тела начинают мгновенно сгорать. Именно за счёт этого создаётся эффект падения звезды. Всё это происходит на 55° к северу после экватора.

Причина, из-за которой лучше всего видно «метеоритные дожди» в определённое время года:

Сама комета, из который выветривается пыль, не создаёт никакого эффекта. Пыль оседает на определённой орбите космического пространства, и встречается с землёй тогда, когда она сделает полный поворот вокруг солнца и вернётся на место, где изначально из кометы вышла пыль.

Вывод: что такое метеоритный дождь и основные его поля видимости

Лучше всего видно «падение звёзд» в северном полушарии, а значит на территории России в ночное время можно наблюдать за этой красотой в любой точке страны.

Для тех, кто живёт в более дальних странах, но также хотят поглядеть на это, NASA в прямом эфире постоянно показывает все новые «метеоритные дожди» в ночное время.

Отсюда следует, что метеоритный дождь-это всего лишь взаимодействие остатков пыли космоса с атмосферой земли на большой скорости падения. Но, чтобы это не было, всё равно скорее всего не найдётся такой человек, которому бы не понравилось это зрелище!

