В Крыму найден «пещерный город» VIII века

18:52

Рядом с территорией севастопольского музея-заповедника «Херсонес Таврический» археологи нашли «пещерный город», который появился на месте вырубленных в скале склепов больше 1000 лет назад.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию фонда «Моя история».

«Вырубленные в скале античные склепы переоборудуются под жилые и хозяйственные строения, а в одной из отдельно стоящих каменных глыб вырубается тарапан для отжима виноградного сока. Постепенно прямо под юго-западными стенами Херсонеса в VIII-IX веках формируется участок с жилыми сооружениями в скальном грунте - своеобразный "пещерный город"», - отмечается в сообщении фонда.

Археологами было найдено три жилых комплекса (два вырубленных в скале помещения, и одно в естественном гроте). Одна из построек в прошлом укреплялась каменной стеной высотой до 3 метров.

По мнению ученых, этот город жители покинули в конце XIII века.

Также на территории было найдено два вырубленных в скале погребальных сооружения эпохи эллинизма. Еще два подобных сооружения сейчас находятся в процессе расчистки. По мнению специалистов, на этом участке производились захоронения в каменных склепах и могилах с подбоями в период с IV века до н.э. по IV век н.э.

Были также найдены и различные артефакты, среди которых золотая монета византийского императора Артавазда 742 года, редкие свинцовые печати, бронзовые монеты византийских императоров VIII-IX веков, бронзовые перстни, терракоты, амфоры, светильники, посуда, украшения и многое другое.