Ученые связали высокую смертность от COVID-19 с особенностями генофонда

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Ученые считают, что из-за особенностей генома вирус взаимодействует с клетками итальянцев не так, как с азиатами и жителями других стран



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Итальянские молекулярные биологи установили, что особенности генофонда жителей разных стран могут быть связаны со степенью тяжести симптомов коронавирусной инфекции и скоростью распространения коронавируса нового типа.

По их словам, именно этим и объясняется высокая смертность итальянцев от COVID-19.

«Мы открыли три вариации в гене ACE2, которые достаточно часто встречаются среди итальянцев и у других европейских народов и почти отсутствуют у жителей Азии. Эти версии гена, как показывают наши расчеты, могут менять характер взаимодействий вируса с клетками и влиять на скорость его распространения и уровень смертности», – цитирует ТАСС слова ученых из статьи, опубликованной в medRxiv.

По словам ученых, SARS-CoV-2 попадает в клетки легких человека и других млекопитающих при помощи молекул белка ACE2, которые покрывают определенные типы клеток альвеол (структуры в легких, благодаря им при дыхании проходит газообмен с легочными капиллярами).

Отмечается, что ученые уже давно выяснили, что ACE2 играют важную роль в жизнедеятельности SARS (возбудитель атипичной пневмонии, близкий родственник коронавируса нового типа).

У кодирующего белок гена имеется несколько вариаций, меняющих структуру ACE2. Именно эти вариации и влияют на то, как вирус связывается с белковым выростом и использует его для проникновения в клетки.

В рамках работы был проведен анализ 7000 геномов жителей Италии. Ученые отобрали все существующие варианты ACE2 и изучили влияние мелких мутаций в этом гене на сцепление кодируемого им белка и вируса.

В общей сложности было открыто три наиболее часто встречающихся варианта этого гена, а также три десятка более редких версий ACE2. Последующие расчеты показали, что одна из часто встречающихся версий этого рецептора, p.Asn720Asp, а также три редкие мутации взаимодействовали с коронавирусом не так, как это делают характерные для жителей Азии вариации ACE2.

При этом в настоящее время ученые точно не могут сказать, как именно меняется характер их взаимодействий, но предполагают, что подобные вариации в структуре ACE2 у жителей Италии и других южно-европейских стран могут объяснить, почему уровень смертности там оказался в разы выше, чем в Южной Корее, Сингапуре и Китае.

По мнению ученых, большое количество разных версий ACE2 также может объяснить, почему от коронавирусной инфекции иногда умирают молодые и здоровые пациенты.