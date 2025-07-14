В российских медицицнских вузах снова выросла стоимость обучения
Ведущие медицинские вузы в этом году увеличили стоимость обучения по базовым программам, в том числе «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация». В среднем цены выросли на 10–12%, но в некоторых университетах расценки увеличились на 30–35%, пишет «Коммерсант».
Минобрнауки подсчитало, что стоимость обучения в российских вузах выросла в среднем на 12%, сообщив об этом еще 7 июля. Так, в Сеченовском университете стоимость шести лет обучения для зачисленных на первый курс по направлению «Стоматология» выросла с 4,8 млн до 5,9 млн руб. (на 22,9%), «Педиатрия» — с 3,9 млн до 5,3 млн руб. (на 35%). В РНИМУ им. Н. И. Пирогова стоимость года обучения по специальности «Лечебное дело» выросла с 600 тыс. до 800 тыс. руб. (на 33%). Российский университет медицины проиндексировал расценки по «Стоматологии» с 750 тыс. до 960 тыс. руб. (на 28%).
В регионах также повысилась стоимость обучения будущих медиков. В Уральском государственном медицинском университете в 2025 году она выросла по программе «Лечебное дело» до 222 тыс. руб. в год (на 17,9% по сравнению с 2024 годом), по «Стоматологии» — до 300 тыс. руб. (на 34%). По программе «Фармация» цена поднялась до 185 тыс. руб. (на 14,8%), а по профилю «Педиатрия» — до 205 тыс. руб. (на 8%).
В СЗГМУ имени Мечникова (Санкт-Петербург) цены на обучение увеличились на 2–7%: по направлению «Стоматология» стоимость года поднялась с 381 тыс. до 390 тыс. руб., а по «Педиатрии» — с 303 тыс. до 327 тыс. руб. В Первом СПбГМУ им. академика И. П. Павлова цены выросли на 15%: год обучения на лечебном и стоматологическом факультетах теперь стоит 379,5 тыс. руб., а на педиатрическом — 368 тыс. руб.
Ректоры университетов объясняют индексацию «внушительными» затратами на «практико-ориентированную» подготовку студентов, ростом цены на коммунальные платежи и зарплаты преподавателей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
после одного вуза в другой,не отработав за учёбу в первом,не отработав затраченные государством на его обучение и занимая 5 лет чьё-то место,на котором мог учиться парень,действительно мечтающий о профессии инженера-строителя?
Ага,а на чьи деньги снимался сей фильм? Правильно,на Народные деньги.А, снимали его операторы, музыку писали композитор+звукорежиссёры,ещё были гримёры,художники-костюмеры,и помощники главного режиссёра,ассистенты по актёрам,монтажёры.И,само собой,постановщики трюков,каскадёры,рабочие,бухгалтеры+директор картины с актёрами.ПС:И,само собой,без сценариста нет фильма.Любой фильм-это Индустрия,а не один режиссёр,хоть и Митта,поэтому нельзя приписывать ему все лавры.Это,как минимум,нечестно.В Голливуде,режиссёр вообще очень проходная должность,а,продюсер,вот это человек,который Главный и он выбирает,Кто будет снимать его фильм.ПС: Тот же Гайдай принёс СССР гораздо больше денег.На эту же тему вспомнилась Плисецкая,которая говорила,как много валюты она "принесла" СССР.Только вот почему-то за границу она так и не уехала,хотя её никто не держал.А,потому что,там надо за всё самой платить и конкуренция ого-го.Она же никогда не рассказывала,как балетных вывозили на гастроли- Бесплатно.Селили в 5* отелях и кормили Бесплатно,возили на обеды,экскурсии или встречи Бесплатно,одевали на выезд тоже Бесплатно. Никто бы не стал терпеть эту старуху на сцене почти до 70-ти лет,а в СССР за еврейку ну,очень просили.
по диплому.Но,фельдшер врачей не заменит.
учитывая прибыль по его фильмам, один Экипаж чего стоит, Митта государству все затраты на него за обучение в МИСИ вернул, опять же, возможно и учёба в МИСИ ему пригодилась для работы в кино, единственное к чему можно придраться, что он место чьё-то занял и может быть, но это не точно страна потеряла великого строителя, а может, и не потеряла...
Согласен с Вами: с «либо» я перегнул. Здесь не «либо», а прямой результат нехватки врачей.