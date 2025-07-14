В российских медицицнских вузах снова выросла стоимость обучения

12:29 14.07.2025

Ведущие медицинские вузы в этом году увеличили стоимость обучения по базовым программам, в том числе «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация». В среднем цены выросли на 10–12%, но в некоторых университетах расценки увеличились на 30–35%, пишет «Коммерсант».

Минобрнауки подсчитало, что стоимость обучения в российских вузах выросла в среднем на 12%, сообщив об этом еще 7 июля. Так, в Сеченовском университете стоимость шести лет обучения для зачисленных на первый курс по направлению «Стоматология» выросла с 4,8 млн до 5,9 млн руб. (на 22,9%), «Педиатрия» — с 3,9 млн до 5,3 млн руб. (на 35%). В РНИМУ им. Н. И. Пирогова стоимость года обучения по специальности «Лечебное дело» выросла с 600 тыс. до 800 тыс. руб. (на 33%). Российский университет медицины проиндексировал расценки по «Стоматологии» с 750 тыс. до 960 тыс. руб. (на 28%).

В регионах также повысилась стоимость обучения будущих медиков. В Уральском государственном медицинском университете в 2025 году она выросла по программе «Лечебное дело» до 222 тыс. руб. в год (на 17,9% по сравнению с 2024 годом), по «Стоматологии» — до 300 тыс. руб. (на 34%). По программе «Фармация» цена поднялась до 185 тыс. руб. (на 14,8%), а по профилю «Педиатрия» — до 205 тыс. руб. (на 8%).

В СЗГМУ имени Мечникова (Санкт-Петербург) цены на обучение увеличились на 2–7%: по направлению «Стоматология» стоимость года поднялась с 381 тыс. до 390 тыс. руб., а по «Педиатрии» — с 303 тыс. до 327 тыс. руб. В Первом СПбГМУ им. академика И. П. Павлова цены выросли на 15%: год обучения на лечебном и стоматологическом факультетах теперь стоит 379,5 тыс. руб., а на педиатрическом — 368 тыс. руб.

Ректоры университетов объясняют индексацию «внушительными» затратами на «практико-ориентированную» подготовку студентов, ростом цены на коммунальные платежи и зарплаты преподавателей.