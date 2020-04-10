Суперкомпьютер смоделировал распространение коронавируса по воздуху

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В рамках проекта по изучению распространения микроскопических аэрозольных капель, выброшенных из дыхательных путей заболевшего при кашле, чихании или просто во время разговора, финским ученым удалось при помощи суперкомпьютера CSC смоделировать распространение коронавируса в воздухе.

Сначала было смоделировано движение воздушных капель человека, кашляющего в проходе между полками супермаркета. Как оказалось, они остаются в воздухе более 5 минут и все это время представляют опасность для других посетителей.

Ученые отмечают, что модель демонстрирует поведение капель размерами менее 20 микрометров, а при характерном для Covid-19 сухом кашле размер таких частиц составляет не более 15 микрометров, а это значит, что они могут оставаться в воздухе еще дольше, пишет Naked-Science. Также они легко увлекаются и распространяются даже слабыми потоками воздуха.