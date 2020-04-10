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Суперкомпьютер смоделировал распространение коронавируса по воздуху

15:37 10.04.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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В рамках проекта по изучению распространения микроскопических аэрозольных капель, выброшенных из дыхательных путей заболевшего при кашле, чихании или просто во время разговора, финским ученым удалось при помощи суперкомпьютера CSC смоделировать распространение коронавируса в воздухе.

Сначала было смоделировано движение воздушных капель человека, кашляющего в проходе между полками супермаркета. Как оказалось, они остаются в воздухе более 5 минут и все это время представляют опасность для других посетителей.

Ученые отмечают, что модель демонстрирует поведение капель размерами менее 20 микрометров, а при характерном для Covid-19 сухом кашле размер таких частиц составляет не более 15 микрометров, а это значит, что они могут оставаться в воздухе еще дольше, пишет Naked-Science. Также они легко увлекаются и распространяются даже слабыми потоками воздуха.

Темы: Коронавирус, Видео ролики, Суперкомпьютер
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Комментарии читателей
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10.04.2020, 17:03
Гость: Сердечник

вокруг любого человека существует тепловое облако, облако испарений от его тела, а также потоки воздушных масс от выдоха при дыхании...
10.04.2020, 16:20
Гость: Штурман

Моя плакаль! Главный путь распространения заразных болезней органов дыхания как грипп и туберкулез (открытая форма) это воздушно-капельный и через обувь. Распространение вирусов и микробов через одежду и прочие предметы включая перчатки,дверные ручки и кнопки на порядок ниже хотя использованные маски представляют большую опасность.
Сейчас все мед эксперты пишут в основном только о заражение воздушно-капельным путем напрочь забывая прошлый опыт эффективной борьбы с заразными болезнями. Даже ежу понятно что больной гриппом,туберкулезом,бронхитом и ангиной кашляет,чихает и харкает на пол или на землю и через несколько минут вся зараза оседает вниз и там выживает несколько суток и даже недель. Человек не птица и любой,даже в водолазном скафандре, цепляет вирусы и несет их или домой или на службу попутно заражая все по ходу. Поэтому во всем мире и в том числе в СССР при любых эпидемиях применяли специальные ящики у входа с физ раствором (обычно с карболкой) на опилках и это работала отлично.
Почему наши академики от медицины не вспоминают прошлый опыт борьбы и не предлагают такую защиту там где шастает много народа? Может они тоже жертвы ЕГЭ и просто чисто теоретики и никогда не видели как больные ОРЗ и ОРВИ плюют и харкают повсеместно?
Особенность коронавируса в том что если человек находится в комнате с заболевшим этой болезни,то никакие маски его не спасают и поэтому вирус часто заражает самих врачей,а те окружающих.
Странно все это?
10.04.2020, 16:04
Гость: Наконец то

нашлось применение суперкомпьютеру - сопли моделировать.
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