Воздух хорошего качества - роскошь или необходимость?

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При грамотном проектировании индивидуального жилья стараются обеспечить естественную вентиляцию

Естественная вентиляция

Для оценки качества воздуха существуют нормы предельно допустимых вредных компонентов, которые могут появиться в воздухе в результате жизнедеятельности человека или производственного процесса.

Обычно в воздухе контролируются содержание микроорганизмов, запыленность и газовый состав. Организация системы вентиляции решается на стадии проектирования здания. Проектировщик при расчете должен учитывать конструкцию здания, географическое положение, количество людей и род деятельности, санитарно-гигиенические нормы, теплообеспечение дома, необходимость вывода вредных веществ из помещения (производственные помещения, лаборатории) и нормы взрывопожарной безопасности.

Выполнение всех этих норм должно быть подтверждено документацией на вентиляционную систему, согласованную с соответствующими службами. В районах с более низкой среднегодовой температурой система вентиляции должна быть предусмотрена для этих условий.

Воздух хорошего качества должен быть ионизирован, каждой температуре должна соответствовать определенная влажность. При фильтрации воздуха и прохождении его через системы подачи теряются его природные свойства. Современные технологии с помощью ионизации и мокрой очистки позволяют восстанавливать эти свойства.

При хорошем воздухообмене должен соблюдаться воздушный баланс: количество удаленного из помещения воздуха должно компенсироваться таким же количеством нового чистого воздуха. В домах старой постройки вытяжка через вентиляцию компенсировалась поступлениями воздуха через окна и оконные щели.

В современных условиях при сильно загрязненной атмосфере люди изолируются от улицы плотными полимерными, алюминиевыми окнами, которые нарушают естественный приток воздуха. Нарушается процесс вентиляции.

В этом случае воздух может поступать в жилище с лестничной площадки и подвала дома. Кроме того, что качество этого воздуха очень низкое, он может иметь не очень приятные запахи. Герметизация помещения со стороны улицы способствует также повышению влажности воздуха, следствием чего может быть появление сырости. Особо остро этот вопрос стоит в зимний период, когда режим проветривания приводит к значительным теплопотерям.

При грамотном проектировании индивидуального жилья стараются обеспечить естественную вентиляцию, которая основана на перемещении воздушных масс за счет разницы в температуре воздуха, а следовательно и в удельном весе.

Процесс вентиляции зависит от времени года, при этом летний воздушный баланс сильно отличается от зимнего. Естественная вентиляция обеспечивает хороший воздухообмен при разнице внешней и внутренней температуры в 10-15 градусов. Такую вентиляцию целесообразно делать в экологически чистых районах.

Несомненным достоинством такой вентиляции является ее энергонезависимость, хотя увеличиваются теплопотери. При выравнивании температуры наружного воздуха и воздуха в помещении естественная циркуляция нарушается, это является основным ее недостатком. Эта ситуация характерна для летнего периода.

Системы принудительной вентиляции

В многоэтажном доме естественная вентиляция на нижних и верхних этажах осуществляется по-разному. На нижних этажах приток воздуха происходит через окна, а выход через систему вентиляции. На верхних этажах воздух выходит через окна и систему вентиляции, при этом поступление нового воздуха происходит только с подъезда через входную дверь.

В такой ситуации нужно обеспечивать движение воздуха с помощью вспомогательных средств. В этом случае будет принудительная вентиляция, которая в отличие от естественной требует наличия источника электроэнергии, зато обеспечивает стабильную циркуляцию воздуха и более комфортные условия обитания.

Для этих целей рекомендуется использовать установки приточно-вытяжной вентиляции. В современных системах воздух может подаваться одновременно в несколько мест заданной влажности и температуры. Потребляемая мощность системы вентиляции может составлять 1-3 кВт. Такие системы вентиляции довольно дорогие, и их стоимость для квартиры (например, 70 кв. метров) может быть от 20000 до 40000 рублей.

Наибольшее распространение получили приточные вентиляционные устройства с применением струйных вентиляторов, встраиваемые в оконные проемы. Они работают по принципу клапана, через который удаляются из помещения пары за счет перепада давления снаружи и внутри помещения. При помощи этих же вентиляторов подается наружный воздух во внутрь помещений, препятствуя конденсации влаги. На сегодняшний день имеется широкий выбор таких устройств.

Они могут отличаться конструкцией, материалом корпуса и производительностью. Часть из них укомплектована фильтрами и автоматикой, позволяющей контролировать влажность внутри помещений. Более дорогие типы вентиляционных устройств состоят из нескольких камер, соединенных термомостом. Эти устройства более компакты, занимают небольшую часть оконного проема и обладают хорошей звукоизоляцией, что очень важно в оживленных районах современного города.

Для обеспечения воздушного баланса, кроме приточных систем, должны использоваться вытяжные устройства в местах установки вентиляционных каналов: в ванной и на кухне. Для нормального микроклимата помещения скорость воздушного потока не должна превышать 0,1 м/сек., поэтому вентиляционные устройства должны предусматривать регулировку скорости воздушного потока.

Для систем с принудительной вентиляцией большое значение имеет шумность вентиляционных систем. Повышенный шум вызывает быструю утомляемость людей в помещении. Для снижения уровня шума нужно снижать скорость воздушного потока в воздуховодах. Это может быть достигнуто более совершенной конструкцией самих вентиляторов.

Для этого нужно применять многолопастные вентиляторы с малым углом атаки лопасти. Лопасти вентилятора должны быть идеально гладкими для снижения турбулентности (завихренности) воздушного потока. Для снижения шума применяются специальные воздуховоды с расширяющимся поперечным сечением.

При работе принудительной вентиляции нужно следить за своевременной заменой фильтров. Засоренные фильтры являются источником скопления и размножения опасных микроорганизмов, которые будут проникать через нагнетательные системы воздуховодов. Критериями качества вентиляционной системы являются высокое качество воздуха, низкий уровень шума, отсутствие сквозняков. Также немаловажными факторами являются низкое потребление энергии, простота обслуживания и регулирования. Каждая система вентиляции должна быть снабжена инструкцией по эксплуатации.

Расчет системы вентиляции

Такой расчет лучше всего выполнить специалисту в этой области, но иметь некоторые понятия полезно каждому. Для расчета системы вентиляции нужно прежде всего определить производительность системы. Сначала измеряют объем вентилируемого помещения.

Если взять, к примеру, помещение 70 кв. метров с высотой потолка 3 метра, объем составит 210 куб. метров. Нужно также решить — сколько раз за 1 час воздух в помещении должен обновиться. Это называется кратность воздухообмена и зависит от количества людей в помещении, назначения помещения и тепловыделений в нем.

Для жилых помещений достаточно однократного воздухообмена. В нашем случае в помещение должно поступить 210 куб. метров воздуха за 1 час.

Для офиса эта величина должна быть в 2-3 раза больше. В этом случае часто используют воздуховоды и распределители воздуха. В частных домах, если это не дома олигархов, которым это знать не положено, и квартирах такие системы практически не встречаются.

Для квартир выбирают приточные вентиляторы, которые должны обеспечить требуемый приток воздуха. Как уже отмечалось, вентиляторы не должны быть шумными. Для подогрева холодного воздуха в приточной системе в холодное время года применяют подогреватели воздуха — калориферы.

Температура воздуха, поступающего из атмосферы, должна быть не менее 18°С. Мощность калорифера зависит от температуры наружного воздуха, который нужно согреть, и количества этого воздуха, то есть производительности вентилятора. Мощность калорифера для квартиры в средней полосе России находится в диапазоне 1-5 кВт.

Система вентиляции воздуха является сравнительно недорогим способом существенного улучшения комфортабельности жилья. Многие, кто ранее не задумывался над этим вопросом, теперь могут обратить внимание на качество воздуха в своем жилище и улучшить условия обитания, не вкладывая значительных средств.

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