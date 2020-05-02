2 мая 1945 года – конец Третьего рейха

Ровно 75 лет назад подразделения 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта завершили «зачистку» Рейхстага, поставив точку в недолгой истории гитлеровского «тысячелетнего рейха»

Справедливости ради стоит отметить, что путь к бесславному финалу Третий рейх начал не в 1942 году, когда под Сталинградом попала в окружение 6-я армия Паулюса, и не в 1943 году, когда на Курской дуге провалилась операция «Цитадель». И даже не в июне 1944 года, когда после операции «Багратион» рейх начал доживать последние месяцы.

Роковым шагом для Гитлера стало 21 июня 1941 года, когда он отдал вермахту приказ «Дортмунд», после которого агрессия против СССР стала неизбежной. Именно 21 июня 1941 года стало началом конца гитлеровского «тысячелетнего рейха».

Этот день для всех ненавистников СССР и социализма стал самым трагическим днем в истории. Ведь Гитлер, сам того не ведая, открыл ящик Пандоры. Нанеся Красной Армии ряд тяжелых поражений в 1941 году, Гитлер добился лишь того, что Советский Союз мобилизовал весь свой чудовищный потенциал, и уже к лету 1943 года на Курской дуге вермахт столкнулся с армией мировой сверхдержавы, нанести поражение которой было отныне невозможно. Образно говоря, европейский, надушенный, утонченный джентльмен Гитлер в лаковых сапожках сунулся в медвежью берлогу и несколько раз чувствительно подпалил шкуру дремавшему там медведю. Который пришел в ярость и сначала вышвырнул надушенного, утонченного незваного европейского гостя из берлоги, а затем погнал его до берлинской рейхсканцелярии, где незадачливому австрийскому художнику-ефрейтору пришлось, дабы не попасть к медведю в лапы, застрелиться.

Вместе с фюрером свой конец в Берлине нашли не только уцелевшие части вермахта, но и значительное количество европейского сброда. Например, французы из дивизии «Шарлемань», латышский батальон из 15-й дивизии СС, а также прочие шведы, бельгийцы, голландцы и другие «шестерки» Гитлера, в апреле-мае 1945 года утилизированные Красной Армией или попавшие в плен.

Всё очень плохо для них сложилось уже в середине апреля, когда было завершено окружение Берлина и стало ясно, что из логова нацистского зверя вырваться если и получится, то только на тот свет.

Штурм Берлина начался 16 апреля и фактически через две недели всё было кончено: 29 апреля начались бои за Рейхстаг, 30 апреля над ним был поднят красный флаг, а окончательно сильно укрепленное здание немецкого парламента с прилегающими коммуникациями было «зачищено» 2 мая. Таким образом, нацизм был добит в собственном логове, причем был добит в рекордно короткие сроки.

Если верить официальной и общепринятой версии, Знамя Победы над Рейхстагом водрузили 1 мая разведчики 756-го стрелкового полка сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кантария, при поддержке лейтенанта Алексея Береста. Именно последний вёл переговоры о капитуляции гарнизона Рейхстага и именно его подразделению пришлось вести последний бой в здании немецкого парламента.

Однако первый красный флаг над Рейхстагом появился ещё 30 апреля, и водрузили его разведчики группы капитана В. Макова – Г. Загитов, А. Лисименко, А. Бобров и М. Минин. Однако тяжелые бои внутри Рейхстага продолжались ещё более суток, и формально он не был взят.

Более того, 1 мая подразделение лейтенанта Алексея Береста оказалось в очень тяжелом положении, в прямом смысле меж двух огней – с одной стороны наших солдат атаковали лезущие из подвалов здания немцы, а с другой они были отрезаны от своих частей пожаром.

Но начиная с 1 мая началась массовая капитуляция немецких подразделений: в тот день капитулировал гарнизон, оборонявший здание Кроль-оперы, также в ночь с 1 на 2 мая капитулировал 56-й танковый корпус вермахта. Всем без исключения стало ясно, что жить гарнизону Рейхстага остаются считанные часы, вот почему немцы сначала вступили в переговоры, а утром 2 мая, поняв всю бессмысленность сопротивления, сдались.

Правда, не все решили сложить оружие, но в тот же день остатки гарнизона Рейхстага были добиты. К тому времени Егоров и Кантария уже вошли в официальную историю как солдаты, первыми поднявшие Знамя Победы над поверженным Рейхстагом.

По большому счету, не так уж и важно, кто именно первым поднял флаг над зданием немецкого парламента. Поднял его весь советский народ, закончивший блистательной победой самую тяжелую войну за всю тысячелетнюю историю страны. Знамя Победы одинаково принадлежит солдатам и труженикам тыла, конструкторам и инженерам, военачальникам и партизанам, да и каждому человеку, который внес свой вклад в борьбу с коричневой чумой.

В послевоенное время у нас как-то не принято было благодарить союзников за ленд-лиз, но Знамя Победы принадлежит также английским и американским рабочим, производившим оружие для Красной Армии, и морякам арктических конвоев, доставлявшим в СССР это оружие. Во многом их заслуга, что 2 мая гарнизон Берлин практически прекратил сопротивление, и всем стало ясно, что Третьего рейха больше не существует, что этот многолетний кошмар исчез, что навсегда погашены печи крематориев и миллионы людей больше не будут безжалостно умерщвляться на многочисленных нацистских фабриках смерти.

А ещё вчера наводившие ужас на весь мир вожди Третьего рейха превратились в жалкие обгоревшие останки, причем от Гитлера вообще остались лишь фрагменты. Некогда один из самых влиятельных

мира валялся в канаве, словно бездомный шелудивый пёс, брошенный всеми и проклятый в том числе и собственным народом. Именно в таком, мягко говоря, непрезентабельном виде, «великого фюрера» и обнаружили советские солдаты.

Многим казалось в победном мае 1945-го, что человечество вступает в новую, светлую эпоху, что кошмар войны больше не повторится, но разгром гитлеровского Евросоюза для многих стал личной трагедией, как и Знамя Победы над Рейхстагом. И это относится не только к солдатам и офицерам вермахта и всем тем, кто поставил на фюрера и проиграл. Для многих – далеко не последних в мировой иерархии людей – падение гитлеровского режима и появление советской сверхдержавы стало новой головной болью и задачей со многими неизвестными, которую надо было решать.

Вот почему практически без передышки из Второй мировой войны человечество перескочило в войну Холодную. Которая опять тяжким бременем легла на советский народ, а затем и на постсоветский, которому пришлось расплачиваться за поражение в Холодной войне.

Если кто-то с этим не согласен, то пусть посмотрит на то, как живут все без исключения экс-советские республики, будь то Россия или вставшие на путь евроинтеграции Украина с Грузией.

Но всё это будет через сорок пять лет, а тогда, в победном мае, вся Европа переживала невиданный ранее подъем, объединенная общей, но для каждого своей личной Победой. И символом этого единения Европы был красный флаг над Рейхстагом.

Наверное, в истории человечества такие светлые, объединяющие десятки миллионов людей моменты можно пересчитать по пальцам одной руки. И нельзя не гордиться тем, что победная весна 1945 года стала возможной благодаря жертвенному подвигу советских людей. Тех самых солдат и офицеров, которые сражались в горящем Рейхстаге 30 апреля и 1 мая, прекрасно зная, что от Победы их отделяют не дни даже, а часы, и, тем не менее, шедших под пули. Точно так же жертвовали собой и советские солдаты на улицах Праги, погибая уже после окончания войны.

К сожалению, с победой контрреволюции в 1991 году подвиг советского народа всячески и целенаправленно принижался и принижается. Вклад СССР в победу не только сознательно приуменьшается, но и звучат утверждения, что и при Гитлере мы бы жили неплохо. Ленинград нужно было сдать, немцы в целом были неплохие люди, которые напоили бы нас баварским пивом. Вместо проклятого сталинского «жигулевского».

Ну и вишенка на прогорклом торте либерального фашизма – это благожелательное отношение к предателям и пособникам нацистов, выражающееся в открытии разного рода мемориальных досок и призывы устанавливать памятники врагам народа.

Либеральным фашистам, которым со времен так называемой горбачевской «перестройки» позволено безнаказанно глумиться над памятью предков и достижениями СССР, не дано понять и оценить всю глубину подвига народа. По той простой причине, что патриотов они считают, в лучшем случае, подлецами, да и понятие подвига у них своё – ограбить страну, вывезти награбленное в офшоры и избежать тюрьмы. А не пробиваться через горящие этажи Рейхстага, теряя товарищей и с боем отвоевывая каждый лестничный пролет.

К счастью, история циклична. В 1991 году те силы, против которых сражались и погибали наши деды и прадеды, взяли реванш и с тех пор безнаказанно плюют и испражняются в прошлое великой страны. С только им присущим цинизмом и бесчеловечностью утверждая, что не будет ничего страшного в том, если вымрут не вписавшиеся в их людоедский «рынок» миллионы сограждан.

Ну как тут не вспомнить рейхсфюрера СС Гиммлера и его известную фразу: «..как себя чувствуют русские, как себя чувствуют чехи, мне абсолютно все равно. Живут ли другие народы в благоденствии или вымирают с голоду, меня интересует лишь постольку, поскольку мы можем их использовать в качестве рабов для нашей культуры, в остальном мне это совершенно все равно. Умрут ли при строительстве противотанкового рва 10 тысяч русских баб от истощения или нет, меня интересует лишь постольку, поскольку этот ров должен быть построен для Германии...». Тогда был противотанковый ров, теперь рынок – вот и вся разница.

Но не исключено, что в недалеком будущем потомки сержантов Егорова и Кантарии опять поднимут красный флаг, а потомки прокурора Р.А. Руденко также блестяще организуют новый трибунал над всеми этими нелюдями, что бесновались на постсоветских территориях. Впрочем, и без них История свой приговор им уже выносит. И не за горами уже новое 2 мая и красный флаг Победы.

