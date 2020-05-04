Британцы обвинили Россию и Китай в попытках украсть разработки по COVID-19

16:38

Британская газета The Guardian со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности заявила о серии хакерских атак, которым подверглись университеты и научные учреждения, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса в Великобритании.

По словам экспертов, целью атак являлась кража данных об исследованиях, связанных с COVID-19, в том числе о разработке вакцин. За этими атаками стоят хакеры из России, Ирана и Китая, заявили британцы, отметив, что пока ни одна из атак не была успешной.

В России данные обвинения назвали "типичным коронабесием" и очередным витком информационной войны.

"Пандемия - еще один повод встроить эту информационную новинку в святое дело борьбы с "ужасной Россией", - заявил сенатор Олег Морозов, добавив, что нет такого события, которое нельзя было бы использовать в информационной войне.