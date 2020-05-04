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Британцы обвинили Россию и Китай в попытках украсть разработки по COVID-19

16:38 4.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Британская газета The Guardian со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности заявила о серии хакерских атак, которым подверглись университеты и научные учреждения, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса в Великобритании.

По словам экспертов, целью атак являлась кража данных об исследованиях, связанных с COVID-19, в том числе о разработке вакцин. За этими атаками стоят хакеры из России, Ирана и Китая, заявили британцы, отметив, что пока ни одна из атак не была успешной.

В России данные обвинения назвали "типичным коронабесием" и очередным витком информационной войны.

"Пандемия - еще один повод встроить эту информационную новинку в святое дело борьбы с "ужасной Россией", - заявил сенатор Олег Морозов, добавив, что нет такого события, которое нельзя было бы использовать в информационной войне.

Темы: Великобритания, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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04.05.2020, 18:00
Гость: Alex203

Выздоравливают! Включили шарманку. А ещё Россия, Китай и Иран в английский борщ нагадили )))
04.05.2020, 17:09
Гость: ha

Хайли лайкли, что британцы испугались, что будут вскрыты документы о совместной с Америкой разработке коронавируса, предназначенного для удара по Китаю. Не зря же Трамп назвал вирус китайским.
04.05.2020, 17:00
Гость: Иван. Иваныч.

Ну короче все идёт к разделу Мира на два лагеря. Ниччего не меняется.
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