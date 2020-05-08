Самые важные живые организмы на планете

22:09

На протяжении тысячелетий люди не понимали одного факта. Мы начали понимать это совсем недавно

Природа – стройная система, где нет ни вредителей, ни лишних организмов. Каждое живое существо органично вписано в круговорот жизни на Земле.

Но роль некоторых существ в биосфере относительно мала, а другие живые организмы являются незаменимыми. Без них невозможна вся жизнь на Земле. Какие из живых организмов важнее всего?

1. Грибы

Многие из людей даже не задумывались о том, почему грибы называют «подосиновиками» или «подберёзовиками». Что заставляет грибы расти рядом с определённым видом деревьев? Симбиотические связи. Грибы неспособны сами добывать себе пищу. Они не могут передвигаться, чтобы найти её, но и не могут добыть её с помощью фотосинтеза. Поэтому нити грибницы вынуждены сплетаться с корнями деревьев.

Дерево получает добытые грибом минеральные соли, отдавая взамен органические вещества, полученные в процессе фотосинтеза. Дерево получает от такой связи большую выгоду, ведь его корни менее эффективны, чем нити грибницы.

Если бы не грибы, деревья росли бы низкорослыми и слабыми. Почти все современные деревья растут в таком симбиозе. А некоторые растения вовсе не смогли бы даже прорасти без грибов. Семена орхидей – одни из самых маленьких в мире. Семена практически не снабжены питательными веществами. И семя не сможет вырасти, если сначала оно не будет заражено грибком.

Грибки, помогающие орхидеям, питаются гниющей растительностью, и гриб попросту уничтожил бы семя, если бы не специальные вещества, которые препятствуют поеданию грибком. Вместо этого семечко начинает получать из грибницы питательные вещества и прорастает. Орхидные не знают других способов размножения.

2. Планктон

Планктоном называют все мельчайшие живые организмы, переносимые течениями. Трудно переоценить роль планктона для морских сообществ. Планктон – пища для многих. Планктоном питаются актинии, морские огурцы, а у одного вида крабов даже есть специальные «веера» на челюстях для сбора планктона. Этими мельчайшими организмами питаются такие важные промысловые рыбы, как сельдь.

Вообще же следует заметить, что планктон находится в основании морских пищевых цепочек, поэтому, если погибнет планктон, погибнет и всё море. Такое почти случилось, когда в конце двадцатого века стоки из портовых городов Чёрного моря практически погубили в нём весь планктон, и только после банкротства заводов в девяностые годы уже полумёртвое море с трудом восстановилось.

Однако важна и другая роль планктона. Трудно поверить, но планктонные водоросли производят большую часть кислорода на нашей планете. Больше, чем все вечнозелёные леса!



3. Желудочные бактерии – симбионты

Желудок у травоядных животных чаще всего состоит из нескольких камер и имеет сложное устройство. Но он не смог бы нормально функционировать сам по себе, без помощи симбиотических бактерий. Ни одно животное не способно переваривать целлюлозу, из которой состоят стебли растений. Лишь бактерии способны переваривать целлюлозу и давать своему хозяину полученные питательные вещества. Такие бактерии есть в желудках всех травоядных зверей – от бегемота до обезьяны - носача, козы и коровы.

4. Нитрифицирующие бактерии

Словом «нитраты» постоянно пугают покупателей фруктов, однако нитраты (соли азотной кислоты) – необходимые соединения, без которых не может вырасти ни одно растение. Содержание азота в атмосфере Земли выше, чем содержание кислорода и углекислого газа.

Но как его добыть? Единственные существа, которые способны сделать это – нитрифицирующие бактерии. Во время грозы электричество молний превращает азот в соединения, попадающие затем в землю, где растения создают из них нитраты. Без этого процесса было бы невозможно нормальное развитие зелёных растений.

5. Пчёлы и шмели

В природе много опылителей. В различных точках планеты эту роль выполняют мелкие птицы, летучие мыши, бабочки и жуки. Но нет никого важнее пчёл и шмелей. Шмели даже «трудолюбивее» пчёл, ведь они летают и при дождливой погоде, когда пчёлы остаются в ульях. Важную роль играют шмели в опылении первоцветов. В начале весны, после таяния снега, бабочки ещё не летают.

Многие из них зимовали в виде гусениц и даже яиц. Но растения – первоцветы не могут ждать, ведь они светолюбивы, а после того, как распустится листва, света им будет не хватать, и растения впадут в сон до следующей весны. В такой ситуации лишь шмели, оснащённые волосяным покровом, защищающим от холода, могут справиться с этой задачей.

Большую роль пчёлы играют и в садоводстве, ведь именно пчёлы опыляют большинство важнейших плодовых культур. Поэтому, в условиях, когда из – за инсектицидов количество пчёл сократилось, некоторые привозят ульи прямо в плодовые сады.

6. Грызуны

Людям, знающим грызунов как разносчиков опасных болезней, трудно поверить, что без мышей, хомяков, сусликов и леммингов опустели бы леса, степи и тундра. Ведь грызуны служат добычей почти для всех лесных и степных хищников. Лисы регулярно питаются мышами, также их поедают рыси, множество видов орлов, филинов и сов.

Грызунами не брезгуют медведи и дикие свиньи, а иногда, в голодный год, ими питаются даже волки. Поэтому вымирание грызунов в степях Юга России пагубно сказалось на численности очень многих видов животных.

7. Растения

Конечно же, на планете Земля не найти организмов, которые играли бы более важную роль, чем растения, насыщающие атмосферу кислородом. Процесс фотосинтеза настолько быстр и настолько сложен, что учёные до сих пор не могут его понять. Интересно, что хлорофилл, который участвует в этой реакции, имеет состав, напоминающий гемоглобин крови. Самые важные леса на нашей планете – это леса, расположенные вдоль Экватора, ведь они остаются вечнозелёными.

8. Падальщики

Умирая, животные и растения перегнивают, а их останки служат питанием для новой жизни. В природе всё циклично, ничего не пропадает из вечного круговорота. В этом процессе неоценимую роль играют мухи, плесневые грибки и бактерии.

Отходы жизнедеятельности этих организмов – это готовая земля, тогда как отходы деятельности других живых существ ещё приходится перерабатывать. Падальщики играют важнейшую роль, очищая землю от мусора и мёртвых тел, а также формируя слой плодородной почвы.

9. Дождевые черви

Черви живут практически во всех почвах, кроме почвы болот, где практически нет кислорода. Выкапывая свои ходы, они проводят кислород к корням растений и делают почву пригодной для роста зелени. В болотистых мангровых лесах их роль выполняют крабы, которые просеивают землю через свои рты и выкапывают в почве норы.

Существует ещё множество животных, больших и малых, играющих важнейшие роли в экосистеме. И такие животные ни в коем случае не должны подвергаться бездумному истреблению, ведь пропадут они – пропадёт и всё человечество!

Фото с сайта pixabay.com

