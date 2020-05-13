Исторический грабеж

Мировые «гопники» пытаются отобрать у нас победу над нацизмом... и делают вид, что так и надо

Май 2020 года стал беспрецедентным в истории по количеству попыток «прихватизировать» победу над гитлеровской Германией. А также – по напору, наглости и цинизму подобных поползновений.



Фото с сайта wikimedia.org

Самым неприличным и, в известной мере, неожиданным проявлением в этом смысле стал демарш официального Вашингтона. Белый дом опубликовал в своем официальном Instagram-аккаунте заявление о том, что нацизм, дескать, победили США и Великобритания. Об СССР – ни слова.

На аккаунт администрации президента США обрушился поток гневных комментариев от пользователей – причем, как от иностранцев, так и от граждан Соединенных Штатов.

Понятно, что в наше время не все знают о 80% потерь рейха на Восточном фронте. Однако «большая тройка» - понятие все еще очень широко известное. Да и о Ялтинской конференции еще некоторые помнят. Проведение междусобойчика Рузвельта с Черчиллем в Крыму выглядело бы, по меньшей мере, странно...

То, что Белый дом, не опечатался, а проявил осознанную позицию, лишний раз подтвердил Пентагон.

Минобороны США подготовило к 8 мая мультимедийную презентацию «День победы в Европе». Советский Союз в ней упомянут лишь вскользь – да и то в специфическом ключе.

Американские военные заявили, что Вторая мировая началась с «вторжение Германии и СССР в Польшу», что Иосиф Сталин настоял на переподписании капитуляции Германии, и что Восточная Европа была «оккупирована» советскими войсками. Вот и все. Какой Сталинград? Какая Курская дуга? Какой Берлин? Вы вообще о чем?

Впрочем, Штаты не ограничились и этим.

Госдеп США по случаю праздника решил еще немного потоптаться по памяти победителей нацизма. И подготовил совместно с МИДами прибалтийских республик, а также части государств Восточной и Центральной Европы совместное заявление, осуждающее «незаконную оккупацию» этих самых государств Советским Союзом.

А в ряде чешских праволиберальных изданий еще и появились, словно написанные под копирку тексты, о том, что советская «оккупация», мол, была не лучше нацистской, а то и пострашнее. Это уже, конечно, нечто из разряда шизофрении.

Потери Чехословакии в войне оцениваются в 370 тысяч человек, из которых 335 тысяч – мирные жители. Чехов нацисты вполне официально панировали уничтожить, как нацию. По неким расовым критериям их хотели разделить на «хороших» и «плохих». Хороших – полностью ассимилировать, плохих – перебить.

Начали в 1939-ом – с массовых убийств чешской интеллигенции и политических активистов. Мировую известность обрели трагедии в поселках Лидице и Лежаки, полностью уничтоженных нацистами. Однако все старания гитлеровцев, в конечном итоге, были сведены на нет приходом Красной армии.

А вот со стороны Сталина или, например, Брежнева, я, хоть убей, ни одного предложения уничтожить чехов, как нацию, не нашел. Впрочем, нет в истории свидетельств и уничтожения чехословацких поселков Красной армией или НКВД. Впрочем, возможно я чего-то не знаю? События 1968 года, если что, объективно имели место, но унесли жизни аж... 108 жителей республики. Ну да, действительно, куда там Гитлеру...

И конечно, развернувшаяся в эти майские дни историческая вакханалия не обошлась без штатного шакала Табаки коллективного Запада - киевского режима.

По уже сложившейся традиции, тренды, попадающие на Украину на протяжении последних шести лет, автоматически превращаются в трагикомедию.

Так называемый «Институт национальной памяти Украины» распространил перед Днем Победы методичку, в которую «забил» рекомендации относительно освящения органами власти Незалежной событий Второй мировой войны. Судя по тому, что сходные публикации появились на страницах ряда украинских СМИ, не исключено, что «методичка» была также спущена в качестве «темника» в редакции.

Итак, согласно позиции ИНПУ, Вторая мировая война началась из-за сговора двух «антигуманных режимов» - нацистского и советского. Мол, Германия и СССР напали на весь мир. Как говорится, гусары, ни слова о Мюнхенском сговоре и многочисленных договорах Гитлера с западными странами.

Украинцев, институт нацпамяти предлагает считать «воюющими на стороне антигитлероской коалиции». УПА*, кстати, в том числе. Вот бы удивился капитан нацистской вспомогательной полиции Шухевич... Впрочем, миллионы жителей УССР, воевавших в рядах Красной армии и советских партизанских соединений, тоже, наверное, удились бы, узнав, что не имеют никакого отношения к Советскому Союзу.

Россия, по мнению, деятелей ИНПУ, не имеет права претендовать на победу. И ничего, что именно Российская Федерация является продолжателем СССР, а выходцы из РСФСР, нравится это кому-то или нет, составляли самую большую группу в составе Красной армии. И призывать к чьему-то здравому смыслу – бесполезно.

Еще один блестящий тезис – это объявление «убытком» Украины вывезенных в эвакуацию предприятий. Конечно, лидерам нынешней Незалежной очень хотелось бы, чтобы их любимый «Гитлер-освободитель» получил в 1941-ом весь промышленный комплекс УССР и снес бы Советский Союз. Вот только поспешу огорчить уважаемого Владимира Зеленского. Если бы он в промежутках между КВНами и игрой половыми органами на рояле осилил бы хоть какие-то книги, кроме Букваря и Курочки Рябы, то знал бы, что шансы его появления на свет в случае победы нацистов устремились к нулю.

Впрочем, судьба Украины в целом тоже была бы печальной. Бандеровцев гитлеровцы использовали, но никогда не уважали – Гитлер еще в 1920-е объявил восточных славян «расово неполноценными».

По дошедшим до нас «наброскам» нацистских планов, украинцев собирались частично уничтожить, а частично – превратить в рабов. Так что никакое хорошее баварское пиво им не светило...

Кстати, лично президент Зеленский к рекомендациям своих «оруженосцев» прислушался, и в торжественной речи по случаю праздника даже не упомянул Красной армию, зато вспомнил об американской.

Впрочем, кульминацию во всем этом театре абсурда организовал экс-министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин. В своей статье на «Европейской правде» он не только продублировал все тезисы ИНПУ, но и предложил Польше вместе добиваться от России компенсаций за 1939 года. Павлуш, ты там только, это... Львов полякам вернуть не забудь, вместе с Тернополем и Ивано-Франковском. А заодно Измаил с Черновцами румынам. И Закарпатье – Чехословакии...

Шутки шутками, но ситуация складывается неприятная. Простор для вранья у Запада растет. С нами остается все меньше живых очевидцев Великой Отечественной, да и всей Второй мировой войны в целом. Они то в 1945 году хорошо осознавали, кто кого победил. И американские газеты восхваляли Красную армию, и Черчилль на пару с Рузвельтом пели гимны Иосифу Сталину. Они прекрасно понимали, и что их страны напачкали в 1938-ом во время Мюнхенских переговоров (англичане – прямо, а американцы - косвенно), и что повели они себя, мягко говоря, не самым красивым образом в 1941-ом – когда, несмотря на формальное создание антигитлеровской коалиции, оставили практически без внимания любые призывы СССР о помощи.

Вместо этого они дождались, пока Красная армия перемелет большую часть вермахта и СС, и только после переломных Сталинграда и Курской дуги, решились на открытие второго фронта. И не столько для того, чтобы помочь союзнику, сколько чтобы не дать Красной армии выйти на берега Атлантического океана и Средиземного моря...

Во всех перипетиях Холодной войны, этот моральный долг никуда не девался. Американцам и англичанам приходилось помнить о том, что они были союзниками СССР – причем, не самыми лучшими.

Сегодня этот долг, видимо, решили быстренько погасить, не возвращая. Пусть, получилось не до конца. Но ведь пройдет еще 5 – 10 лет. Фонды Сороса издадут очередные миллионы учебников. Голливуд снимет очередные похождения рядового Райана. Американские организации проплатят выход в чешских СМИ очередной порции бреда о «советской оккупации». Зеленский с Климкиным в очередной раз выдадут маниакальный поток сознания об УПА*, «воевавшей в составе антигитлеровской коалиции»...

Что получится в итоге?

Среди жителей западных стран и так уже преобладает мнение о том, что войну выиграли США и Великобритания. Такими темпами, подобные идеи скоро будут исповедовать 100% жителей Европы и Северной Америки.

По большому счету, это станет самой большой победой Гитлера. В постмодернистском мире не так важно, какова истина. Условную правду прядут в виртуальной реальности. И нам нужно учиться побеждать в ней. Иначе, мы в полной мере осознаем, что значит фраза «горе побежденным»...