Samsung стал лауреатом международной премии за лучший клиентский опыт

17:16

Сервисное подразделение компании Samsung Electronics стало победителем международной премии за лучший клиентский опыт CХ WORLD AWARDS 2020 в номинациях «Инновация в клиентском опыте» и «Команда взаимодействия с клиентами офлайн».

Помимо этого, жюри высоко оценило достижения компании в номинации «Практика использования обратной связи».

СХ WORLD AWARDS – признанная участниками рынка профессиональная премия, которая ежегодно определяет и награждает успешные проекты, инициативы, стратегии, партнерские отношения, продукты, технологии, программы совершенствования и модернизации в индустрии Сustomer eХperience (СХ).

В номинации «Команда взаимодействия с клиентами офлайн» Samsung Electronics принес победу проект по обслуживанию премиальных устройств Galaxy Fold и смартфонов флагманских линеек в мобильных сервисных центрах, а в номинации «Инновации в клиентском опыте» – также проект по обслуживанию флагманских устройств и сервисный проект «Скороход».