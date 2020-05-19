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Samsung стал лауреатом международной премии за лучший клиентский опыт

17:16 19.05.2020

Сервисное подразделение компании Samsung Electronics стало победителем международной премии за лучший клиентский опыт CХ WORLD AWARDS 2020 в номинациях «Инновация в клиентском опыте» и «Команда взаимодействия с клиентами офлайн».

Помимо этого, жюри высоко оценило достижения компании в номинации «Практика использования обратной связи».

СХ WORLD AWARDS – признанная участниками рынка профессиональная премия, которая ежегодно определяет и награждает успешные проекты, инициативы, стратегии, партнерские отношения, продукты, технологии, программы совершенствования и модернизации в индустрии Сustomer eХperience (СХ).

В номинации «Команда взаимодействия с клиентами офлайн» Samsung Electronics принес победу проект по обслуживанию премиальных устройств Galaxy Fold и смартфонов флагманских линеек в мобильных сервисных центрах, а в номинации «Инновации в клиентском опыте» – также проект по обслуживанию флагманских устройств и сервисный проект «Скороход».

Темы: Наука и техника
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