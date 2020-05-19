Пенсии в СССР: кому, сколько, с какого времени

22:15

Одни берутся утверждать, что СССР был раем для пенсионеров. Другие впадают в иную крайность, пытаясь выставить советские социальные выплаты нищенскими



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Ставшая в последнее время для нашей страны весьма болезненной и актуальной пенсионная тема зачастую обсуждается людьми, скажем так, не слишком осведомленными в истории данного вопроса, а потому берущимися утверждать, что СССР был сущим раем для пенсионеров. Кое-кто, впрочем, впадает в другую крайность, пытаясь представлять советские социальные выплаты мизерными и чуть ли не нищенскими.

Чтобы узнать правду, необходимо совершить исторический экскурс, опираясь не на эмоции, а исключительно на цифры и факты.

Начнем с истоков. Тем более что некоторые «знатоки» берутся утверждать: в 1917 году большевики сломали и отменили прекрасную пенсионную систему, якобы существовавшую в Российской империи.

Да, в царской России по состоянию на 1914 год имелись определенные категории граждан, которые могли рассчитывать на обеспеченную государством старость, причем даже не при достижении определенного возраста, а при наборе нужного трудового стажа. Однако что это были за категории? Чиновники, офицеры, жандармы – в первую очередь служилый люд.

Также пенсию могли заработать учителя, врачи, инженеры и даже рабочие, но исключительно трудившиеся на государственных (казенных) предприятиях и в учреждениях. Всем остальным – как пролетариям, вкалывавших на частника, так и крестьянам (составлявшим до 90% населения страны), не полагалось ничего.

С приходом к власти большевиков все царские выплаты и вправду были упразднены. Понятно, что молодая Страна Советов, едва выкарабкавшаяся из разрушительной Гражданской войны, голодовок и эпидемий, достаточными средствами для создания всеобъемлющей системы социального обеспечения не располагала. Тем не менее, первые шаги в этом направлении стали делаться еще по инициативе Ленина.

В 1918 году появились пенсии для бойцов Красной Армии, оставшихся инвалидами, в 1923 их стали получать партийцы с особенно большим стажем и заслугами. У большинства этих людей за спиной были годы тюремных и каторжных отсидок, та же Гражданская… Да и не заживались они на свете – средняя продолжительность жизни мужчин в СССР тогда составляла лет 40-45.

К огромному сожалению, чрезвычайно живуч и распространен миф о том, что пенсии советским людям дал Хрущев. Нет.

Первое «Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию» было принято в стране в 1930 году, то есть при товарище Сталине.

Да, выплаты были невелики и давались далеко не всем: изначально их получали бывшие работники ключевых отраслей промышленности: горнорудной, электрической, транспортники. Впоследствии, к 1937 году, пенсионная система была распространена на всех рабочих и служащих.

Также, что весьма важно, в 1932 году был установлен единый возраст выхода на пенсию – 60 лет для мужчин и 55 для женщин. На тот момент это была самая низкая пенсионная планка в мире. В остальных странах пенсию по старости выплачивали людям, достигшим более преклонных лет – если вообще платили.

Сталина обычно ругают за две вещи: слишком низкие суммы социальных выплат (мол, студент получал 130 рублей стипендии, а инвалид 1 группы – всего 65) и за то, что он не позаботился о пенсиях для селян.

Внесем ясность: в то время обеспечивать старость своих утративших способность трудиться членов колхозы и сельскохозяйственные артели были обязаны. Но самостоятельно, из собственных фондов, сами устанавливая и размер содержания, и возраст, с которого оно начинало выплачиваться (или выдаваться в натуральном виде).

Таким образом стимулировались две вещи: стремление тружеников села к повышению эффективности труда (чтобы старики не голодали) и переход определенной их части на работу в промышленность, остро нуждавшуюся в кадрах. Что до размеров стипендий, то стремительно развивавшейся стране до зарезу нужны были грамотные люди. Отсюда и перекос в пользу студентов и учащихся.

Пенсии колхозникам якобы дал Никита Хрущев. Тут тоже не все так просто и однозначно.

Да, закон СССР «О государственных пенсиях» был принят 14 июля 1956 года, то есть в его времена. Однако, что касается тружеников села… Им Никита Сергеевич со свойственной ему «щедростью» отмерил … по 12 рублей каждому, совершенно вне зависимости от трудового стажа и достижений! Вот уж осчастливил так осчастливил. И при этом, не будем забывать, Хрущев фактически лишил тех же селян подсобных хозяйств, за счет которых большинство стариков в деревнях и выживало.

Как бы там ни было, с 1956 года право на государственную пенсию имели все граждане СССР, даже и не наработавшие положенного стажа. Правда, им полагалось минимальное пособие в 35 рублей.

Остальные, доработавшие до положенного срока (он остался таким же) и имевшие достаточный стаж (20 лет - женщины, 25 - мужчины) могли рассчитывать на сумму в половину собственной зарплаты за любую трудовую «пятилетку» или последние два года. Но опять-таки не более 120 рублей в месяц. Максимальными были так называемые персональные пенсии, впрочем, и их размер не мог превышать 300 рублей.

Теперь о самом интересном.

Никакого Пенсионного фонда в СССР не существовало. Вообще. Денежные средства перечислялись предприятиями и организациями напрямую в государственный бюджет, откуда потом они и выплачивались пенсионерам.

Причем эти взносы не вычитались из заработной платы сотрудников, а платились непосредственно из фондов предприятия или организации – в соответствии с количеством трудящихся.

В социалистическом государстве всяческие посреднические организации вроде ПФ были попросту никому не нужны, оно само обеспечивало старость собственных граждан.

Были ли советские пенсии маленькими или достаточными для нормальной жизни? Это тема для отдельной и непростой дискуссии. Каждый, кто жил в то время, может попросту обратиться к собственному опыту и тому, что видел и слышал сам.

Лично я в своих советских детстве и юности просивших милостыню стариков как-то не припоминаю.

Автор: Александр Харалужный