Вирусологи назвали COVID-19 «вершиной айсберга»

17:50

Ученые из Китая в настоящее время проводят лабораторные исследования коронавируса, которые направлены на недопущение повторения ситуации с COVID-19.

По мнению вирусолога Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии, очень важно предотвратить возникновение повторной вспышки COVID-19, а следовательно, нужно продолжать поиск ранее не описанных наукой патогенов.

«Мы должны иметь в запасе некоторые лекарства и проявляющие реагенты для профилактики», - сказала она, объяснив, что цель их деятельности - работа на опережение. Об этом вирусолог рассказала в интервью телеканалу CGTN.

Она также отметила, что дикие животные часто становятся носителями вирусов и в мире есть множество разных летучих мышей, которые, по мнению Ши Чжэнли, могут являться возможными переносчиками различных патогенов. «Вирусы, которые мы обнаружили, это на самом деле лишь вершина айсберга. Эти вирусы существуют в природе, считаетесь вы с этим или нет», - заявила она.

Стоит отметить, что в Сети ранее уже неоднократно появлялись различные версии, что COVID-19 может иметь искусственное происхождение.

Кроме того, «болезнь вейпов» EVALI оказалась очень похожа на вызываемую Covid-19 пневмонию. Если это не одно и то же, то это какое-то невероятное совпадение – две болезни, появившиеся одновременно и с одной клиникой.