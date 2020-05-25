Сервис проверки пропусков подписывает москвичей на рассылку рекламы

11:51

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.

Обнаружили данную опцию пользователи Сети. Обнаружить же это можно при проверке ранее выданного цифрового пропуска, именно тогда приложение предлагает принять условия пользовательского соглашения, где и прописан этот пункт.

Ставя заветную галочку "принять" пользователь дает согласие на получение электронных рассылок по SMS и e-mail новостных материалов и материалов информационного и рекламного характера.

"Настоящее согласие выдано мной сроком на 10 (десять) лет. Настоящее согласие может быть отозвано путём составления мной требования в письменной форме", - обозначено в соглашении.

В столичной мэрии объяснили, что под третьими лицами подразумеваются федеральные ведомства, проверяющие достоверность сведений предоставленных для оформления пропуска.

"Согласие на обработку персональных данных, на которое соглашаются пользователи сервиса проверки цифровых пропусков на портале i.moscow, является типовым документом для всех членов Московского инновационного кластера. Хранение и обработка персональных данных пользователей портала i.moscow ведется в строгом соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных", — прокомментировали чиновники.

По поводу подписки на рекламу, в мэрии ответили, что рассылать будут только "социальную рекламу".