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Минкомсвязь предложила использовать мобильное приложение вместо паспортов

21:31 25.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Минкомсвязь РФ предлагает использовать приложение «Мобильный идентификатор» вместо паспорта для получения государственных и муниципальных услуг. Эксперимент предлагается провести с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года в Москве. 

Обходиться без паспорта предлагается для регистрации ИП, при подаче декларации 3-НДФЛ, получении выписки из ЕГРН, обращении в Пенсионный фонд, при обращении в МВД для сообщений о преступлениях и правонарушениях, а также для постановки на учет по месту пребывания, уточняет «Коммерсант».

Для получения и активации мобильного приложения придется обратиться в пилотный многофункциональный центр с заявлением и пакетом документов. Для активации приложения необходимо будет предоставить свои биометрические данные. Срок действия «Мобильного идентификатора» будет соответствовать сроку действия паспорта.

Темы: Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
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Комментарии читателей
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26.05.2020, 10:40
Гость: Контрразведчик

МинКомСвязь, вы там о...ли?
26.05.2020, 09:02
Гость: писарь

Я еще мог бы понять, если бы предложили вместо обычного паспорта книжки использовать докумени типа московской социальной карты: карточку размером с банковскую м фото, фамлией. именеи. отчеством, серией и номером и , например, QR rкодом, чтобы не пришлось таскать паспорт целиком. Но мобильное приложекние. исаользование котоого требует хотя бы смартфона. И это при том. что подавляющее большинство имеющихся на рынке смартфонов в России не выпускается. Невольно возникает подозрение, что кто то из минкомсвязи (и не только) имеет в кармане акции забугорной компании по производству мобильных устройств, которая ищет новые рынки сбаыта.
26.05.2020, 08:50
Гость: Александр

А телефон рухнул - всё?! Возьми веревку и умри быстро?

Прежде чем доверять "мобильнику" всякую серьёзную функцию, необходимо:
1. Добиться высочайшей надежности, как устройства;
2. Добиться концентрации ВСЕХ процессов, связанных с "мобильниками" в руках государства;
3. Добиться ГАРАНТИИ, что "мобильник" будет ВСЕГДА в одних и тех же руках.
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