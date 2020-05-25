Минкомсвязь предложила использовать мобильное приложение вместо паспортов

21:31

Минкомсвязь РФ предлагает использовать приложение «Мобильный идентификатор» вместо паспорта для получения государственных и муниципальных услуг. Эксперимент предлагается провести с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года в Москве.

Обходиться без паспорта предлагается для регистрации ИП, при подаче декларации 3-НДФЛ, получении выписки из ЕГРН, обращении в Пенсионный фонд, при обращении в МВД для сообщений о преступлениях и правонарушениях, а также для постановки на учет по месту пребывания, уточняет «Коммерсант».

Для получения и активации мобильного приложения придется обратиться в пилотный многофункциональный центр с заявлением и пакетом документов. Для активации приложения необходимо будет предоставить свои биометрические данные. Срок действия «Мобильного идентификатора» будет соответствовать сроку действия паспорта.