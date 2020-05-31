На своем батуте: американцы летят к МКС

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Американские астронавты Даг Херли и Боб Бенкен стартовали к МКС на ракете Илона Маска. ВИДЕО

Исторический запуск американских астронавтов на ракете миллиардера Илона Маска к Международной космической станции состоялся-таки со второго раза. Первая попытка запуска ракеты Falcon 9 провалилась в минувшую среду – тогда миссия была отменена менее чем за 17 минут до запуска по причине плохой погоды.

Стоп-кадр из видео

Прогноз погоды на субботний пуск также оставался неопределенным – специалисты космодрома на мысе Канаверал оценивали шансы очередной отмены пуска в 50%. Все это вкупе с беспрецедентным вниманием к запуску делало обстановку вокруг него нервозной, признавались в NASA.

«Непрерывная генеральная репетиция нарушает циклы сна астронавтов», — посетовал накануне второй попытки глава NASA Джим Брайденстайн.

Даг Херли и Боб Бенкен – опытные астронавты NASA, имеющие за плечами опыт двух полетов в космос. Оба они начинали как военные летчики реактивных самолетов, в космос они летали на американских шаттлах.

Внимание публики привлечено к мельчайшим подробностям сегодняшнего события – от деталей новых скафандров, которые им придется испытать на орбите, до новых жестов и ритуалов, которые, возможно, теперь станут неотъемлемой частью американских пилотируемых запусков.

Несмотря на предостережения, посмотреть на исторический запуск приехало огромное число зрителей.

Накануне первой попытки в среду глава NASA Джим Брайденстайн обратился к американцам: «Мы просим людей присоединиться к этому запуску, однако сделать это из дома. Мы просим людей не ехать в Космический центр имени Кеннеди».

Несмотря на это, как сообщают СМИ, многие решили пренебречь советом и к космодрому стянулось до 150 тыс. зрителей, появились традиционные в таких случаях автомобильные пробки. Как и в среду, когда запуск отменили, на космодром обещал приехать и президент Дональд Трамп.

Американские и российские эксперты не могли не отметить зависимость старта американских ракет от хорошей погоды. Это давняя особенность американских пилотируемых (и не только) пусков, связанная с условиями на космодроме во Флориде. Еще со времен шаттлов правила пусков включали следующие требования:

— Температура на космодроме не должна опускаться ниже 5 градусов Цельсия за 24 часа до старта.

— Температура воздуха не должна превышать 37 градусов в течение 30 минут после начала заправки.

— Скорость ветра не должна превышать 77 км/ч в течение трех часов после начала заправки.

— На площадке и по траектории выведения не должно быть дождя, снега, молний или града.

Между тем эксперты отмечают всепогодность российских ракет. «Ровно год назад 27 мая при старте в непогоду с Плесецка в нашу ракету ударила молния. Тем не менее, пуск прошел успешно. Такие странные совпадения не редкость в космических делах», — написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин явно в пику американским партнерам.

Сегодняшний старт по праву может быть признан главным космическим событием не только этого года, и но и десятилетия, ведь пуск уникален по многим параметрам.

Первый за девять лет запуск американских астронавтов с американской территории на американской ракете. Первый в истории запуск людей на орбиту на частной ракете. Наконец, первый в истории запуск людей на частично возвращаемой ракете — первая ее ступень благополучно вернулась на баржу в океане.

Стоп-кадр из видео

Кстати, в прошлый раз США запускали своих астронавтов на новом пилотируемом корабле четыре десятилетия назад – в начале программы Space Shuttle.

Для самого Илона Маска это важнейший этап проверки его многоразовых ракет, запускать которые он начал в 2012 году в грузовом варианте по контрактам с NASA.

Американские астронавты летали на российских «Союзах» еще с середины 1990-х годов, за четверть века США заплатили за эти полеты около $4 млрд, и прекращение потока американских денег точно отразится на доходах Роскосмоса, как бы на словах ни радовался успеху Маска глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Однако, отказавшись от собственных шаттлов, США не стали искать им замену, впервые в истории решив положиться на частный сектор. Идея руководства NASA заключалась в том, что частные компании более эффективны и привлечение их в качестве подрядчиков снизит издержки, подстегнет инновации, и в конечном итоге высвободит у NASA деньги и ресурсы для задач по дальнему космосу.

В 2014 году NASA выбрало двух подрядчиков – фирму SpaceX Илона Маска и Boeing, которым достались контракты на $2,6 млрд и $4,2 млрд соответственно для создания пилотируемых кораблей Starliner и Dragon. У компании SpaceX уже был в распоряжении грузовой вариант корабля Dragon, и в NASA решили дать Boeing больше денег, так как фирма создавала свой корабль с нуля.

По прошествии лет проект Crew Dragon вырвался вперед – все летные испытания корабля оказались успешными, в отличие от корабля Starliner, который в декабре 2019 года в ходе испытательного беспилотного полета не смог достичь МКС из-за множества ошибок в программном обеспечении.

Символично, что сегодняшний старт состоялся с той же 39 площадки на космодроме во Флориде, откуда в 2011 году запущена последняя миссия американского челнока Atlantis, которая на долгих девять лет положила конец американской пилотируемой программе. Тогда-то и возникла зависимость США от России — каждый раз американцы вынуждены были покупать у Роскосмоса места для доставки своих астронавтов.

И стоимость этих мест с каждым годом росла, достигнув сегодня $86 млн за кресло – поэтому в России за сегодняшним запуском следят особенно пристально. С появлением у США нового собственного средства доставки на орбиту Россия лишается заработка на извозе американских астронавтов.

Во многом благодаря России сегодняшний запуск американских астронавтов – это история не только про деньги и новый способ достижения американцами орбиты, это во многом политическая история.

Это и память про пресловутый батут, которым Рогозин предложил отправлять американцев в космос в разгар конфронтации между США и Россией в 2014 году, и подчеркнуто снисходительное отношение к SpaceX со стороны главы Роскосмоса, обвиняющего американскую фирму в демпинге и нечестной игре на рынке пусковых услуг.

«Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», написал он 29 апреля 2014 года. Еще тогда эксперт, популяризатор космонавтики Виталий Егоров предположил, что сложившееся амплуа и резкие выражения Рогозина по отношению к Западу могут негативно отразиться на будущих международных проектах России в области космоса.

«SpaceX и Илон Маск – это заноза в одном месте, это шило, это бельмо на глазу Роскосмоса, — заявлял ранее эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич. – Все вспоминают эту реплику Рогозина о батуте. На самом деле это не просто ревность, это постоянная головная боль».

На днях, говоря о грядущем старте американского частного корабля Crew Dragon к МКС, Рогозин подчеркнул, что 9 лет, пока Роскосмос запускал всех иностранных астронавтов к станции, на России лежала колоссальная ответственность, хотя госкорпорация и зарабатывала на этом деньги. «Поэтому мы были бы очень рады, если бы появилась альтернативная транспортная пилотируемая система у американцев», — отметил он.

Накануне старта Crew Dragon Рогозин также сделал немало политических заявлений, которые не могли не заметить на западе. Так, по его словам, полеты американских астронавтов на кораблях «Союз» все эти годы «сдерживало российскую научную программу на МКС».

«Мы-то, наивные, думали, что у нас нет науки на МКС, потому что мы уже 15 лет не можем запустить специализированный модуль «Наука», напичканный оборудованием для проведения наших научных исследований и экспериментов на российском сегменте МКС. А это, оказывается, нам 9 лет мешали американцы, которых мы возили за нехилое бабло на «Союзах», прям по рукам нас били, не давая запустить нашу «Науку» на «Протоне», — считает Лукашевич. — Дмитрий Рогозин в одном прав — нашей науки на МКС нет. Все остальные наши партнеры уже много лет назад достроили свои сегменты, оснастив их необходимым научным оборудованием, и давно занимаются наукой».

Автор: Павел Котляр