13:09

Роскосмос планирует провести испытания двух новых ракет в 2020 году, а в 2021 году будет возобновлена лунная программа, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Уже в этом году проведём испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу Лунную программу. Будет интересно!" - написал он в Twitter.

О каких ракетах идет речь, руководитель пресс-службы не уточнил.

Устименко также поприветствовал успешный запуск многоразового пилотируемого корабля Crew Dragon. "Очень важно иметь хоть бы две возможности долететь до станции. Ведь мало ли что... В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС", - отметил он.

Американские астронавты Даг Херли и Боб Бенкен 30 мая в 22:22 мск стартовали с мыса Канаверал (штат Флорида) к МКС на пилотируемом корабле Crew Dragon. Стыковка с МКС намечена на 31 мая.