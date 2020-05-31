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Роскосмос планирует провести испытания двух новых ракет в 2020 году

13:09 31.05.2020
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Роскосмос планирует провести испытания двух новых ракет в 2020 году, а в 2021 году будет возобновлена лунная программа, сообщил  руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Уже в этом году проведём испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу Лунную программу. Будет интересно!" - написал он в Twitter.

О каких ракетах идет речь, руководитель пресс-службы не уточнил.

Устименко также поприветствовал успешный запуск многоразового пилотируемого корабля Crew Dragon. "Очень важно иметь хоть бы две возможности долететь до станции. Ведь мало ли что... В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС", - отметил он.

Американские астронавты Даг Херли и Боб Бенкен 30 мая в 22:22 мск стартовали с мыса Канаверал (штат Флорида) к МКС на пилотируемом корабле Crew Dragon. Стыковка с МКС намечена на 31 мая.

Темы: Космические исследования и открытия, Роскосмос
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Комментарии читателей
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31.05.2020, 18:41
Гость: Сердечник

тем не менее стоит изучить на луне абсолютно всё и освоить её полностью. это стратегическая задача для всей планеты земля.
иначе это сделает или уже сделал кто-то другой...
31.05.2020, 18:29
Гость: Пилот

На вести FM было интересное интервью об освоении Луны. По имеющимся данным, сама Луна никаких природных ценных запасов не имеет. Но на её поверхности разбросаны куски падающих миллионы лет метеоритов, разные редкоземельные минералы и они уже раздроблены. Поэтому нужно только их собирать с поверхности, сортировать и отправлять на землю. По расчетам это миллионы тонн ценнейших минералов. Это вполне может делать робот типа лунохода. Поэтому об освоении Луны все-таки придётся договариваться Штатам и Китаю и делить её поверхность. Россия в силу отсталости и тупости руководства в этом дележе участвовать не будет.
31.05.2020, 17:48
Гость: Будем

посмотреть на результат этих испытаний. Хотя, глядя на одухотворенное лицо главного по батутам, меня терзают смутные сомненья.
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