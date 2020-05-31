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Роскосмос не исключил полеты космонавтов РФ на Crew Dragon и Starliner

17:59 31.05.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Руководитель пресс-службы госкорпорации Роскосмос Владимир Устименко заявил, что в будущем российские космонавты могут начать летать на Международную космическую станцию (МКС) на американских кораблях Crew Dragon и Starliner.

«Все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия», - заявил он РИА Новости.

При этом он отметил, что в таком случае астронавты США продолжат по обмену летать на российских «Союзах».

Напомним, недавно астронавты Даг Херли и Боб Бенкен отправились к МКС на пилотируемом корабле Илона Маска Crew Dragon (SpaceX) и успешно пристыковались к МКС.

Темы: Международная космическая станция, NASA, Роскосмос
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Комментарии читателей
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01.06.2020, 03:15
Гость: Пилот

Размечтались кто же их к Драгону подпустит нафиг они там нужны чтобы только провода повыдерали и на лом сдали как они на Байконуре поступают.
01.06.2020, 00:34
Гость: blog2038,.

Накой? Нам надо бабки вернуть.
31.05.2020, 21:36
Гость: Селезню Ивану

Ты уж извини, что пресс-служба Роскосмоса забыла с тобой согласовать заявление.
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