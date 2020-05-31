Роскосмос не исключил полеты космонавтов РФ на Crew Dragon и Starliner

17:59

Стоп-кадр из видео в YouTube

Руководитель пресс-службы госкорпорации Роскосмос Владимир Устименко заявил, что в будущем российские космонавты могут начать летать на Международную космическую станцию (МКС) на американских кораблях Crew Dragon и Starliner.

«Все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия», - заявил он РИА Новости.

При этом он отметил, что в таком случае астронавты США продолжат по обмену летать на российских «Союзах».

Напомним, недавно астронавты Даг Херли и Боб Бенкен отправились к МКС на пилотируемом корабле Илона Маска Crew Dragon (SpaceX) и успешно пристыковались к МКС.